امروز اصحاب رسانه گیلان با حضور در شهر صنعتی رشت از نزدیک با فعالیت های ۲ شرکت تولیدی آشنا شدند.‌

باشگاه خبرنگار جوان ، سمیه بشارتی _ روایان پیشرفت یکی از برنامه های ویژه بسیج رسانه سپاه قدس گیلان است که فعالیت های اقتصادی و کار آفرینی استان را با حضور خبرنگاران فعال این استان روایت می کند.

این بار روایان پیشرفت به مناسبت هفته بسیج به شهر صنعتی رشت رفته و با حضور در ۲ شرکت از نزدیک با نحوه فعالیت شان آشنا شدند.

ساعت تقریبا ۹ و ۲۰ دقیقه بود که از مقابل سپاه قدس گیلان به سمت شهر صنعتی رشت حرکت کردیم و تقریبا ساعت ۱۰ به شهر صنعتی رشت رسیدیم.

سرهنگ مهدی پارسا در این اردوی در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: این رویداد با عنوان بزرگترین اردوی استانی راویان پیشرفت با عنوان «یاد سردار» در سطح استان برگزار شد.

وی گفت: ۲۵۰ خبرنگار از سراسر استان از حداقل ۲۰ عرصه پیشرفت بازدید کردند و این روند تا پایان سال ادامه دارد.‌

مسئول بسیج رسانه گیلان تصریح کرد: هدف از اجرای این رویداد، تبیین عرصه‌های پیشرفت و دستاوردهای نظام توسط اصحاب رسانه به عنوان راوی، مبلّغ و مفسر است.

سرهنگ پارسا افزود: علی‌رغم تلاش بیگانگان برای ایجاد ناامیدی و سیاه نمایی در فضای داخلی جامعه، ظرفیت‌های خوبی در عرصه‌های مختلف وجود دارد که نیازمند آگاهی‌بخشی به جامعه هستیم.



سرهنگ عباس اسکندری ، رییس سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان در این اردو با اشاره به اینکه حضور دانش آموزان و خبرنگاران در کارگاه های تولیدی ، زمینه روایت این فعالیت ها را در سطح جامعه گسترش می دهد، گفت : از سال ۴۰۳ تا کنون ۲۵ هزار دانش آموز از واحدهای تولیدی استان بازدید کرده اند.

وی به شعار هفته بسیج ، مردم ، بسیج اقتدار ملی اشاره کرد و افزود : بسیج خادم و مدافع کار تولیدی است.‌

در نخستین بخش این بازدیدها، خبرنگاران از یک شرکت تولیدکننده لوازم‌التحریر بازدید کردند؛ مجموعه‌ای که با تولید بیش از ۲۰۰ نوع کالا و در نمایندگی لنگرود با عرضه بیش از ۵۰۰ قلم محصول تولید می کنند.

یکی از اهداف اصلی این مجموعه، اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان تحت پوشش کمیته امداد عنوان شد؛ به‌گونه‌ای که مددجویان ضمن کسب درآمد، مهارت‌آموزی و تجربه کاری نیز به دست می‌آورند.

براساس اعلام مدیران مجموعه، افزایش حجم تولید و ورود به بازار صادراتی از برنامه‌های محوری این شرکت است و مقرر شده از فروردین سال آینده صادرات به کشورهای منطقه آغاز شود.

در ادامه این رویداد، راویان پیشرفت از شرکت تولیدکننده محصولات گرمایشی و سرمایشی نیز بازدید کردند؛ مجموعه‌ای که فعالیت خود را همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز کرده و طی چهار دهه توانسته است به یکی از برندهای معتبر این حوزه تبدیل شود.

تولیدات این شرکت شامل انواع رادیاتور، پکیج دیواری، کولر و… است که بنا بر اعلام مدیران مجموعه، بیش از ۶۰ درصد نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند. این واحد تولیدی حدود ۲ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۱۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کرده است و برای ۵۰ هزار نفر نیز به صورت وابسته کار ایجاد شده است.



محصولات این شرکت امروز با افتخار به ۵۰ کشور دنیا از جمله ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه و روسیه صادر می‌شود و این مجموعه تاکنون سه بار عنوان صادرکننده نمونه کشور را کسب کرده است.





