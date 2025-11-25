باشگاه خبرنگاران جوان _ حسینعلی محمدی روز سهشنبه در نشست شورای مدیریت بحران مازندران در ساری اظهار کرد: تداوم الگوی آبوهوای تابستانه و خشکی کف جنگلها، زمینهساز وقوع حریق در برخی نقاط استان شده است.
وی با اشاره به دستور و پیگیری ویژه استاندار مازندران گفت: در کانونهای حساس از جمله کلاردشت، نقاط مختلف سوادکوه، پیشنبور کلاردشت، کالج نور، گلوگاه و دیگر مناطق عملیات اطفای حریق با موفقیت به پایان رسیده است.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران افزود: با وجود شرایط دشوار و گستردگی آتش تیمهای امدادی و نیروهای محلی با تلاش شبانهروزی توانستند آتش را مهار و کنترل کنند.
محمدی با اعلام اینکه اکنون لکهگیری نهایی در حال انجام است تا از هرگونه شعلهور شدن دوباره جلوگیری شود، تأکید کرد: مدیریت بحران استان با بسیج امکانات و همکاری دستگاههای مختلف توانست در کوتاهترین زمان ممکن مانع گسترش آتشسوزی شود و امنیت جنگلها و روستاهای اطراف را تأمین کند.
منبع ایرنا