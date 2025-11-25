باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه به قم سفر کرد و مورد استقبال اکبر بهنام‌جو استاندار و علی ابرازه رییس دانشگاه علوم پزشکی قم قرار گرفت.

وی در بدو ورود به زیارت بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه(س) رفت و آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) را زیارت کرد.

وزیر بهداشت در ادامه سفر خود به قم در نهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله موسوی اردبیلی در دانشگاه مفید سخنرانی کرد.

بازدید وزیر بهداشت از پروژه‌های درمانی قم

دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی که به قم سفر کرده است، با حضور در بیمارستان نور از پروژه‌های درمانی استان بازدید کرد. در این بازدید که دکتر ابرازه رییس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز حضور داشت، گزارشی از روند احداث مراکز درمانی در قم ارائه شد.

بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی نور با ظرفیت ۵۰۶ تخت در ۱۲ طبقه و زمینی به مساحت ۸۰ هزار مترمربع و با زیربنایی حدود ۶۵ هزار مترمربع در بلوار آیت‌الله بروجردی با حمایت آیت‌الله سیستانی در حال ساخت است.

گفتنی است، بیمارستان در حال ساخت نور شامل بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی مانند قلب و عروق، مرکز جامع سرطان با بخش‌هایی شامل پزشکی هسته‌ای، اعصاب و روان، بستری مردان و زنان، آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی و آزمایشگاه اورژانس، تصویربرداری، زایمان و سزارین، جراحی سرپایی، بخش‌های تشخیصی - درمانی، آزمایشات فیزیولوژیک، تست‌های ریوی، بخش ناباروری، مراقبت‌های ویژه، گوارش و کبد، دیالیز، سنگ‌شکن، رادیوتراپی، بخش نوزادان و کودکان، فیزیوتراپی و بازتوانی است.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم