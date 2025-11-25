\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0645\u0648\u062c \u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0628\u0644\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0645\u0641\u0631\u062d \u0648 \u067e\u0631\u0637\u0631\u0641\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a. \u0628\u0648\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0641\u06cc\u062c\u06cc \u0648 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0647\u0627\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u0634 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u0635\u06cc\u062f \u0645\u0627\u0647\u06cc \u0648 \u06cc\u0627 \u062d\u062a\u06cc \u062a\u0641\u0631\u06cc\u062d \u0645\u0648\u062c\u200c\u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n