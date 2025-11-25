نماینده مجلس ترکیه و رییس گروه دوستی این کشور با جمهوری اسلامی ایران گفت: قرار است در شهر وان کنسولگری ایران راه اندازی شود که مقدمات آن فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ کیهان ترکمن اوغلو روز سه شنبه در نشست توسعه همکاری‌های فناوری آذربایجان‌غربی و استان وان ترکیه گفت: این کنسولگری به زودی راه اندازی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین مقدمات راه‌اندازی دروازه مرزی کوزه‌رش - گلینجیک انجام شده که امیدواریم این دروازه هم در سال آینده میلادی راه بیفتد.

نماینده مجلس ترکیه ادامه داد: همه این اقدامات در راستای توسعه همکاری های ایران و ترکیه و رسیدن به هدف گذاری ۳۰ میلیارد دلاری است.

وی با بیان اینکه میزان تجارت با ایران در حال حاضر حدود هشت میلیارد دلار است، اظهار کرد: تسهیل فعالیت‌های تجار دو کشور و فعال کردن ظرفیت‌های استان‌های مرزی در این‌باره بسیار موثر است.

سرکنسول ترکیه در ارومیه هم در این نشست با اشاره به اینکه مشکل حل نشدنی در مرزهای دو کشور وجود ندارد، گفت: در سال‌های گذشته میزان تجارت ایران و ترکیه به ۲۲ میلیارد دلار نیز رسید، بنابراین رسیدن به ۳۰ میلیارد دلار هم دور از دسترس نیست.

مسلم آیگون افزود: امیدواریم در دوره‌ مسوولیتم شاهد گشایش مرز کوزه رش - گلینجیک باشیم.

