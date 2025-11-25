باشگاه خبرنگاران جوان _ علی صفری روز سه‌شنبه در آیین معارفه مدیرکل جدید جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل گفت: این شرکت در سال‌های گذشته جزو شرکت‌های زیان‌ده دولتی بوده، اما با برنامه‌ریزی و تلاش‌های چند سال اخیر به ویژه از سال ۱۴۰۰ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور از شرایط زیان‌دهی خارج شده و به سوددهی رسیده است.

وی با بیان اینکه ۲۵۰ میلیارد ریال درآمد این سازمان در سال ۱۳۹۳ هم‌اکنون به ۲۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، اظهار کرد: افزایش ۱۰۰ برابری درآمد‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور موجب افزایش درآمد‌های دولت شده است.

وی با اشاره به اینکه از این میزان درآمد ۱۴ هزار میلیارد ریال هزینه سازمان، ۲۵ درصد مالیات و ۵۰ درصد به خزانه دولت واریز شد، بیان کرد: پارسال در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت کردیم.

ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور اضافه کرد: امیدواریم افزایش درآمد‌های این سازمان نشانه افزایش قاچاق کالا نباشد بلکه بیانگر رونق اقتصادی در کشور و رشد و توسعه تجارت خارجی باشد.

ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور با بیان اینکه ۶ استان کشور زیان ده هستند، افزود:‌ استان اردبیل با اینکه به لحاظ وسعت و منابع درآمدی استان با ظرفیت بالا محسوب نمی‌شود، اما باز سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل نه تنها زیان ده نیست بلکه سود ده است.

صفری با اشاره به اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شرکت‌ دولتی بوده و طبق اساسنامه به صورت درآمد هزینه‌ای فعالیت می‌کند، گفت: درآمد استان اردبیل ۲۵۰ میلیارد ریال بود که از این میزان ۶۰ میلیارد ریال در استان هزینه و مابقی نیز به خزانه واریز شد.

وی اظهار کرد: بیشترین درآمدهای این سازمان به ترتیب مربوط به اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان با ۳۴ درصد و استان تهران با ۲۹ درصد است و به معنی دیگر بیش از ۶۰ درصد درآمدهای سازمان از طریق این ۲ استان تامین می شود.

وی با قدرانی از زحمات ۱۵ ساله دوران مدیریت داور سرپاکه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل، بیان کرد: سرپاکه از مدیران مودب، نجیب، دقیق وکاربلد سازمان بوده و در پاکدستی وی شبهه‌ای وجود ندارد.

ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور اضافه کرد: امیدواریم مدیرکل جدید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل نیز با انرژی بیشتری در راستای وظیفه ذاتی و ماموریت‌های محوله از سوی سازمان مرکزی گام بردارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت تامین ساختمان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل، گفت: مستاجر بودن شایسته این سازمان نییست.

عزیز حبیبی افزود: با اینکه محدویت مالی داریم اما مجموعه استانداری اردبیل آماده هر گونه کمک و همکاری برای تامین ساختمان و انبار مورد نیاز برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل است.

وی با اشاره به مدیریت ۱۵ ساله سرپاکه، اظهار کرد: طولانی شدن دوران مدیریت باعث می شود فعالیت‌ها روزمره شده و آن طور که باید نتوان در کارها نوآوری ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: تغییر در مدیریت‌ها طبیعی است و انتظار می‌رود مدیر جدید بیش از پیش زمینه‌ساز تحول و بروز و ظهور استعدادها و توانمندی‌ها در این مجموعه باشد.

