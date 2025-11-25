باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش - سرهنگ پیمان سپهوند، مدیر روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع)، در گفتوگو با خبرنگار ما به تشریح مفصل برنامههای هفته بسیج در استان لرستان پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت این هفته در تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت، خدمترسانی و مردمی بودن بسیج اظهار داشت: همزمان با شروع رسمی هفته بسیج، آیین نمادین نواختن «زنگ مدرسه عشق» در تعدادی از مدارس منتخب استان برگزار شد.
این مراسم با حضور مسئولان محلی، فرماندهان بسیج، معلمان و دانشآموزان انجام گرفت و فرصتی فراهم آورد تا نسل نوجوان و جوان بیشتر با آرمانهای بسیج و نقش آن در پیشرفت و امنیت کشور آشنا شوند. با این اقدام، برنامههای متنوع و گسترده گرامیداشت این ایام به صورت رسمی آغاز گردید.
سپهوند در ادامه با اشاره به رویکرد اجتماعی و حمایتی سپاه و بسیج در این هفته گفت: یکی از برنامههای برجسته امروز، ارائه ویزیت و خدمات درمانی رایگان در تمامی درمانگاههای سپاه در سطح استان لرستان است. این خدمات که برای عموم مردم در دسترس قرار گرفته، با هدف ارتقای سلامت جامعه، فراهم کردن امکان بهرهمندی آسانتر اقشار مختلف از خدمات پزشکی و افزایش سطح رفاه اجتماعی در نقاط شهری و روستایی اجرا میشود.
وی تاکید کرد که بسیج همواره در کنار مردم بوده و همچون گذشته، تلاش کرده تا خدمات خود را در حوزههای سلامت، اجتماعی و درمانی بیش از پیش گسترش دهد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عمرانی در این هفته اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه زیرساختها و رفع نیازهای مناطق مختلف استان، ۱۵ کانال آببَر جدید در نقاط مختلف لرستان به بهرهبرداری خواهد رسید. اجرای این پروژهها با هدف بهبود فرآیندهای کشاورزی، مدیریت بهتر منابع آب و افزایش بازده تولیدات کشاورزی انجام میگیرد و میتواند نقش چشمگیری در رونق اقتصاد روستایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم این مناطق داشته باشد.
سپهوند افزود: این طرحها با مشارکت بسیج، نهادهای خدماترسان و مردم مناطق هدف اجرا شده و نمونهای از همکاریهای مؤثر مردمی برای توسعه پایدار استان به شمار میرود.