معاون استاندار و جانشین رییس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین، از غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها و دوری کاری ادارات دولتی به دلیل استمرار آلودگی هوا در روز چهارشنبه /پنجم آذرماه/ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ جواد حق لطفی گفت: بر اساس هشدارهای صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها و مطابق مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس استان قزوین در تمامی مقاطع تحصیلی فردا چهارشنبه / پنجم آذرماه/ به‌ صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل بوده و هیچ‌گونه فعالیت حضوری در این بخش‌ها انجام نخواهد شد.

معاون استاندار قزوین در ادامه گفت: فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان نیز به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

جانشین رییس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اعلام کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی و شرکت‌های بیمه در استان نیز به‌ صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

وی در ادامه بیان کرد:مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

معاون استاندار در پایان یادآور شد: شعب کشیک بانک‌ها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارایه می‌دهند.

