باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز در آیین بزرگداشت هفته بسیج و مراسم تجلیل از مدیران و فرماندهان برتر بسیج ادارات استان، بسیج را یکی از بزرگ‌ترین برکات انقلاب اسلامی توصیف کرده و گفت: تدبیر امام راحل(ره) در تشکیل بسیج، عامل مهمی در بقای انقلاب اسلامی بود و امروز این نهاد مردمی به درختی تنومند تبدیل شده که ثمرات آن در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سازندگی آشکار است.

وی در ادامه با اشاره به نقش‌آفرینی مثال‌زدنی بسیج در بحران‌ها و مأموریت‌های ملی چون مقابله با کرونا و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی، افزود: مهم‌ترین سرمایه انقلاب، خدمت بی منت ، روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و حضور داوطلبانه بسیجیان است.

رحمانی همچنین با تشریح برنامه‌های جدید استان در حوزه محرومیت‌زدایی، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی، بسیج را محور سازماندهی این حرکت ملی عنوان کرده و اظهار داشت: امروز نیاز ما به تفکر بسیجی بیش از گذشته بوده و برنامه‌ریزی منسجم، هم‌افزایی منابع دستگاه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت مردمی می‌تواند مشکلات معیشتی، اشتغال، مسکن و آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد.

استاندار آذربایجان‌غربی با دعوت از همه مدیران و نهادها برای حضور جدی‌تر در میدان خدمت و توسعه استان، افزود: آذربایجان‌غربی ظرفیت تغییر موقعیت و جهش دارد؛ به شرط آنکه موانع ذهنی و اداری کنار گذاشته شود.

رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه بسیج در حوزه‌هایی چون مرزها، دریاچه ارومیه، محرومیت‌زدایی و پروژه‌های دانش‌بنیان می‌تواند نقش‌آفرین باشد، تصریح کرد: من خود را سرباز کوچکی در لشکر بسیج می‌دانم و باور دارم با سرعت‌بخشی به اقدامات، می‌توانیم تحولات ملموس برای مردم رقم بزنیم.