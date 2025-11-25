استاندار آذربایجان‌غربی گفت: خدمت بی منت، ایثار و مسئولیت پذیری بارزترین ویژگی بسیج است . 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز در آیین بزرگداشت هفته بسیج و مراسم تجلیل از مدیران و فرماندهان برتر بسیج ادارات استان، بسیج را یکی از بزرگ‌ترین برکات انقلاب اسلامی توصیف کرده و گفت: تدبیر امام راحل(ره) در تشکیل بسیج، عامل مهمی در بقای انقلاب اسلامی بود و امروز این نهاد مردمی به درختی تنومند تبدیل شده که ثمرات آن در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سازندگی آشکار است. 

وی در ادامه با اشاره به نقش‌آفرینی مثال‌زدنی بسیج در بحران‌ها و مأموریت‌های ملی چون مقابله با کرونا و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی، افزود: مهم‌ترین سرمایه انقلاب، خدمت بی منت ، روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و حضور داوطلبانه بسیجیان است. 

رحمانی همچنین با تشریح برنامه‌های جدید استان در حوزه محرومیت‌زدایی، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی، بسیج را محور سازماندهی این حرکت ملی عنوان کرده و اظهار داشت: امروز نیاز ما به تفکر بسیجی بیش از گذشته بوده و برنامه‌ریزی منسجم، هم‌افزایی منابع دستگاه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت مردمی می‌تواند مشکلات معیشتی، اشتغال، مسکن و آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد. 

استاندار آذربایجان‌غربی با دعوت از همه مدیران و نهادها برای حضور جدی‌تر در میدان خدمت و توسعه استان، افزود: آذربایجان‌غربی ظرفیت تغییر موقعیت و جهش دارد؛ به شرط آنکه موانع ذهنی و اداری کنار گذاشته شود. 

رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه بسیج در حوزه‌هایی چون مرزها، دریاچه ارومیه، محرومیت‌زدایی و پروژه‌های دانش‌بنیان می‌تواند نقش‌آفرین باشد، تصریح کرد: من خود را سرباز کوچکی در لشکر بسیج می‌دانم و باور دارم با سرعت‌بخشی به اقدامات، می‌توانیم تحولات ملموس برای مردم رقم بزنیم.

برچسب ها: هفته بسیج ، استاندار
خبرهای مرتبط
سازماندهی ۱۸۰۰ گروه جهادی در آذربایجان غربی
میاندوآب قهرمان مسابقات ۵ جانبه کشتی
فرهنگ بسیجی، فرهنگی پویا و بدون مرز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف و ضبط محموله ضد امنیتی گروهک‌های ضدانقلاب در ارومیه
مقدمات ایجاد کنسولگری ایران در وان ترکیه فراهم شد
خدمت بی منت، ایثار و مسئولیت پذیری بارزترین ویژگی بسیج 
آخرین اخبار
خدمت بی منت، ایثار و مسئولیت پذیری بارزترین ویژگی بسیج 
مقدمات ایجاد کنسولگری ایران در وان ترکیه فراهم شد
کشف و ضبط محموله ضد امنیتی گروهک‌های ضدانقلاب در ارومیه
فرهنگ بسیجی، فرهنگی پویا و بدون مرز