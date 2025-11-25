رئیس سازمان حج و زیارت گفت: اعزام‌های عمره مفرده برای متقاضیان به خوبی در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا رشیدیان با اشاره به اینکه روند اعزام‌های عمره مفرده به صورت منظم در حال انجام است، گفت: در بازه زمانی آغاز فرایند عمره بعد از ماه محرم و صفر تا کنون بیش از ۸۰ هزار نفر به این سفر معنوی اعزام شده‌اند.

وی افزود: متقاضیان عمره مفرده از ۱۷ ایستگاه پروازی به شهر‌های جده و مدینه اعزام شده‌اند که پرواز‌ها به فرودگاه طائف نیز با تلاش‌های صورت گرفته و مساعدت کشور میزبان از امروز چهارم آذر ماه آغاز شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه ثبت نام از دارندگان فیش عمره مفرده برای اعزام در ماه‌های رجب و شعبان المعظم از صبح روز یکشنبه ۹ آذر ماه آغاز خواه شد گفت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام در کاروان‌ها به سامانه MY.HAJ.IR مراجعه نمایند.

وی افزود: برنامه ریزی برای اعزام در ماه مبارک رمضان و عید نوروز نیز در حال انجام است که تاریخ نام نویسی برای متقاضیان در این بازه زمانی نیز اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص اولویت‌های ثبت نامی نیز اظهار کرد: در این دوره از اعزام‌های عمره، اولویت‌ها بر اساس ظرفیت‌های هر استان که توسط مدیریت حج و زیارت استان‌ها اعلام می‌گردد، می‌توانند مبادرت به ثبت نام در سامانه کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

برچسب ها: حج عمره ، حج و زیارت
خبرهای مرتبط
پیش ثبت نام حدود ۷۰ هزار نفر برای حج ۱۴۰۵
پیوند علم و ایمان در مسیر سرزمین وحی، دانشجویان دعوت الهی را لبیک گفتند
همکاری‌ ایران و عربستان برای ارتقای خدمات به حجاج ایرانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرقت در خانواده ما ارثی است
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
آخرین اخبار
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
سرقت در خانواده ما ارثی است
کاهش طلاق‌های شتاب‌زده با مدیریت هوشمند خانواده
برخورد قضایی با اجاره‌دهندگان معابر/ مردم و رسانه‌ها تخلفات را اطلاع دهند
تهران از ابتدای سال جاری فقط ۶ روز هوای پاک داشته است