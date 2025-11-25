باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ امروز ۴ آذر روز ملی زیتون نام گذاری شده است.

شهرستان رودبار با ۹ هزار و ۶۳۴ هکتار باغ زیتون و حدود ۲۲ هزار بهره‌بردار ۱۳ درصد باغ‌های زیتون کشور را به خود اختصاص داده که از این مقدار باغ زیتون، امسال ۹ هزار و ۴۶۰ هکتار بارور است.



پیش بینی می‌شود امسال ۱۶ تا ۱۸ هزار تن زیتون از باغ‌های شهرستان رودبار برداشت شود که حدود ۵۵ درصد زیتون روغنی و ۴۵ درصد هم از نوع زیتون کنسروی خواهد بود.

ارقام داخلی زیتون کشت شده در شهرستان رودبار شامل زرد، شنگه، ماری، فیشمی و روغنی و ارقام خارجی کشت شده شامل آربیکن، مانزانیلا، کرونایکی و کراتینا هستند.

در شهرستان رودبار ۱۰ کارخانه روغن کشی صنعتی با ظرفیت ۲۴ هزار تن و ۱۰۰ واحد فرآوری بسته بندی سنتی، مدرن و نیمه مدرن با ظرفیت ۱۲ هزار تن فعالیت می‌کنند.



برداشت زیتون از اوایل مهر ماه آغاز و تا اواخر آذر در گیلان ادامه دارد.

صالح محمدی رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به پرداخت تسهیلات به زیتون کاران گفت: تسهیلاتی در قالب ۸۵ درصد به صورت بلاعوض و ۱۵درصد آورده باغدار برای راه اندازی سیستم نوین آبیاری در باغ‌های زیتون پرداخت می‌شود و هدف از این طرح افزایش بهره وری آب در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان افزود: تقاضای باغدار قبل از احداث باغ و تعریف سیستم آبیاری مرحله اولیه دریافت تسهیلات است و همچنین ترتیبی اتخاذ شده است تا باغ‌های قدیمی هم بتوانند از اعتبارات ملی برای ایجاد سیستم‌های آبیاری استفاده کنند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به سال "آور و نیاور" در محصولات زراعی و خصوصاً زیتون گفت: امیدواریم با عملیات مدیریت باغ توسط باغداران مانند هرس مناسب، تغذیه خوب و مدیریت آفات و بیمار‌ها سال بعد سال آور باشد است و شاهد افزایش محصول در واحد سطح باشیم.

محمدی ادامه داد: مگس زیتون یکی از عوامل قهری است که باعث ایجاد خسارت فراوان به باغ‌های زیتون می‌شود و هر سال با هماهنگی حفظ نباتات استان و کشور برنامه‌های پیشگیری در سطح باغ‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: سم‌های مورد نیاز برای مبارزه با این آفت خریداری شده و به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار داده شد و امیدواریم در سال آینده هم بتوانیم از اعتباراتی که از طرح ملی زیتون به ما اختصاص داده شد، استفاده کنیم و به صورت رایگان بسته حمایتی برای جلوگیری از آفت مگس زیتون در اختیار کشاورز قرار دهیم.

محمدی گفت: مدیریت کف باغ، مبارزه با آفات و بیماری‌ها و همکاری زیتون کار با سازمان جهاد کشاورزی خصوصا مدیریت جهاد شهرستان و حفظ نباتات بسیار تاثیرگذار خواهد بود تا بتوانیم در سال آینده عملکرد خوب داشته باشیم.



درخت زیتون در رودبارپیش از این تصور می‌شد کشت زیتون در رودبار قدمت ۸۰۰ ساله دارد، اما تازه‌ترین کشفیات باستان‌شناسی در تپه باستانی کلورز بیانگر این است که کشت زیتون در این منطقه به بیش از دو هزار سال پیش باز می‌گردد.