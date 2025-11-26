باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اجرایی نشدن قانون هوای پاک گفت: اجرای قانون هوای پاک نیازمند اراده، شجاعت و جسارت در اجرای قانون است.

نماینده مردم قائنات در مجلس بیان کرد: اگر بخواهیم قانون هوای پاک را اجرا کنیم، باید وارد اصلاح برخی رویه‌ها و برخی ساختار‌ها شویم.

این نماینده مجلس می‌گوید هر سال با تعطیل کردن مدارس، دورکاری در حوزه اشتغال و موارد مشابه، تنها افکار عمومی را نسبت به این موضوع آرام می‌کنیم در صورتی که این اقدامات نه نقشی در کاهش آلایندگی‌ها دارند و نه تأثیری در حوزه حفاظت و صیانت از سلامت مردم، چون وقتی افراد در منزل هستند، مگر می‌توان جلوی ورود هوا را گرفت؟؛ تنها میزان محدودی از تردد‌ها کاهش می‌یابد.

اسحاقی تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای نخستین‌بار به عدم اجرای صحیح قانون هوای پاک ورود جدی کرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: اول از همه اراده مجلس بر این است که اگر دولت برنامه‌ای برای ارتقای این قانون دارد، مجلس آماده پذیرش هرگونه لایحه با قید فوریت است. نکته دیگر، ورود کمیسیون بهداشت و درمان با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای پیگیری مسئله استنکاف از قانون است، چون باید برای مردم روشن شود این رویه‌ای که هر سال تکرار می‌شود و سلامت و جان مردم را به خطر انداخته است، نتیجه استنکاف چه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و وزارتخانه‌هایی از اجرای قانون بوده است و ما شاهد این رویه غلط بدون هیچ‌گونه اصلاح هستیم.

این نماینده مجلس می‌گوید پس از این مرحله، اگر نمایندگان در صحن علنی رأی دادند، امیدواریم قوه قضاییه هم با قید فوریت نسبت به بررسی این پرونده بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام کند تا بتوانیم موارد استنکاف از قانون را برای مردم روشن و در جهت اصلاح آن حرکت کنیم.