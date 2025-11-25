باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن در مورد توافق صلح اوکراین در حال پیشرفت است.

رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید گفت: "ما به آنجا خواهیم رسید. بیست و پنج هزار سرباز در ماه گذشته جان خود را از دست داده‌اند، بنابراین فکر می‌کنم واقعاً به یک توافق نزدیک شده‌ایم. خواهیم فهمید. فکر می‌کردم که یک [توافق اوکراین و روسیه] سریع‌تر انجام می‌شود. "

در همین حال، آکسیوس امروز گزارش داد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌خواهد "هرچه سریع‌تر" با ترامپ دیدار کند تا توافق صلح پیشنهادی را به نتیجه برساند.

منبع: الجزیره