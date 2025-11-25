باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا روز سهشنبه گفت که ایالات متحده «نمیتواند ونزوئلا را شکست دهد» و افزود که کشورش «شکستناپذیر» است.
نیکلاس مادورو در یک برنامه تلویزیونی درباره مداخله احتمالی ایالات متحده در ونزوئلا از «همه کسانی که شجاعانه از کشورش حمایت کردهاند» ابراز قدردانی کرد.
مادورو گفت: «علیرغم جنگ روانی و سیاسی که ماههاست در معرض آن قرار داریم، پیامهای حمایتی غیرقابل وصفی دریافت میکنیم.»
پیش از این، ایالات متحده کارتل دو لوس سولز - که ادعا میکند توسط مادورو و مقامات ارشد ونزوئلا اداره میشود - را به فهرست سازمانهای تروریستی خارجی خود اضافه کرده بود. این اقدام در بحبوحه افزایش قابل توجه حضور نظامی آمریکا در منطقه، از جمله استقرار یک گروه بزرگ ناو هواپیمابر و جنگندههای اف-۳۵ صورت گرفت.
تنشها بین آمریکا و ونزوئلا از زمانی که ترامپ در ماه اوت دستور استقرار نظامی در کارائیب را با هدف اعلام شده حمله به کارتلهای مواد مخدر و متوقف کردن مسیرهای قاچاق مواد مخدر که به ادعای او با مادورو مرتبط هستند، صادر کرد، رو به افزایش بوده است.
ونزوئلا این اقدام واشنگتن را تلاشی برای ایجاد بهانهای برای مداخله در این کشور توصیف کرد. کاراکاس می گوید که آنچه آمریکا در پی آن است، تغییر حکومت آن است.
منبع: آناتولی