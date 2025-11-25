باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خواب ابدی پس از تحمل یک قرن درد + فیلم

درگذشت وایولا فورد فلچر، مسن‌ترین بازمانده قتل‌عام نژادپرستانه تولسا، بار دیگر این فاجعه ۱۰۴ ساله و تلاش طولانی مقامات آمریکا برای پنهان‌کردن آن را یادآور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وایولا فورد فلچر، که به عنوان مسن‌ترین بازمانده قتل‌عام نژادپرستانه سال ۱۹۲۱ در محله سیاه‌پوست‌نشین «تولسا» در ایالت اکلاهمای آمریکا شناخته می‌شد، درگذشت. فلچر هنگام وقوع این کشتار تنها هفت سال داشت؛ زمانی که گروه‌های سفیدپوست با هجوم به محله «گرین‌وود»، که به «وال‌استریت سیاهان» شهرت داشت، خانه‌ها، کسب‌وکارها و دارایی‌های ساکنان سیاه‌پوست را به‌طور کامل ویران کردند.

این جنایت که یکی از وحشتناک‌ترین حملات نژادپرستانه تاریخ آمریکا به شمار می‌رود، دهه‌ها در سکوت و سانسور باقی ماند.گزارش‌ها نشان می‌دهد مقامات محلی و ایالتی برای نزدیک به یک قرن تلاش کردند آثار این فاجعه و میزان واقعی کشتار را پنهان نگه دارند.

مطالب مرتبط
خواب ابدی پس از تحمل یک قرن درد + فیلم
young journalists club

داعش ۵۰ نفر را در یک مراسم خاکسپاری در کنگو قتل عام کرد

خواب ابدی پس از تحمل یک قرن درد + فیلم
young journalists club

واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم

خواب ابدی پس از تحمل یک قرن درد + فیلم
young journalists club

افزایش ۵۵ درصدی حوادث نژادپرستانه در بخش درمان انگلیس + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای مرضیه؛ نامگذاری خاص دختر شهید شهباز + فیلم
۷۰۶

ماجرای مرضیه؛ نامگذاری خاص دختر شهید شهباز + فیلم

۰۴ . آذر . ۱۴۰۴
«اودرج»، روستای تاریخی و گردشگری رفسنجان + فیلم
۶۴۵

«اودرج»، روستای تاریخی و گردشگری رفسنجان + فیلم

۰۴ . آذر . ۱۴۰۴
چرایی تلفات زیاد کرونا در انگلیس + فیلم
۴۴۵

چرایی تلفات زیاد کرونا در انگلیس + فیلم

۰۴ . آذر . ۱۴۰۴
سایه خشونت بر آتش بس در غزه + فیلم
۳۹۷

سایه خشونت بر آتش بس در غزه + فیلم

۰۴ . آذر . ۱۴۰۴
ماجرای ورود دو دانشجوی دندانپزشکی به بسیج + فیلم
۳۴۰

ماجرای ورود دو دانشجوی دندانپزشکی به بسیج + فیلم

۰۴ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.