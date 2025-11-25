خواب ابدی پس از تحمل یک قرن درد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - وایولا فورد فلچر، که به عنوان مسنترین بازمانده قتلعام نژادپرستانه سال ۱۹۲۱ در محله سیاهپوستنشین «تولسا» در ایالت اکلاهمای آمریکا شناخته میشد، درگذشت. فلچر هنگام وقوع این کشتار تنها هفت سال داشت؛ زمانی که گروههای سفیدپوست با هجوم به محله «گرینوود»، که به «والاستریت سیاهان» شهرت داشت، خانهها، کسبوکارها و داراییهای ساکنان سیاهپوست را بهطور کامل ویران کردند.
این جنایت که یکی از وحشتناکترین حملات نژادپرستانه تاریخ آمریکا به شمار میرود، دههها در سکوت و سانسور باقی ماند.گزارشها نشان میدهد مقامات محلی و ایالتی برای نزدیک به یک قرن تلاش کردند آثار این فاجعه و میزان واقعی کشتار را پنهان نگه دارند.