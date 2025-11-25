باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اقدام ماندگار یک خانواده در تهیه جهیزیه + فیلم

یک خانواده دست به اقدامی زیبا و ماندگار زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک خانواده دست به اقدامی زیبا و ماندگار زد. اعضای این خانواده به جای برگزاری مراسم ختم، پول آن را صرف خرید جهیزیه برای زوج های جوان کردند.

