اقدام ماندگار یک خانواده در تهیه جهیزیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u06cc \u0632\u06cc\u0628\u0627 \u0648 \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631 \u0632\u062f. \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062e\u062a\u0645\u060c \u067e\u0648\u0644 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0635\u0631\u0641 \u062e\u0631\u06cc\u062f \u062c\u0647\u06cc\u0632\u06cc\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0632\u0648\u062c \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n