تیم فوتبال سپاهان با برتری برابر الحسین اردن صعود خود به مرحله بعدی را قطعی کرد. آمار این بازی در سایت AFC منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال سپاهان ایران در چارچوب رقابتهای هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (سهشنبه، ۴ آذر) به مصاف الحسین اردن رفت که در نهایت این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید.
آمار AFC از این بازی به این شرح است:
مالکیت (درصد)
سپاهان: ۵۶.۴
الحسین: ۴۳.۶
برتری در دوئلها (درصد)
سپاهان: ۶۳.۱
الحسین: ۳۶.۹
برتری در دوئلهای هوایی (درصد)
سپاهان: ۶۸.۴
الحسین: ۳۱.۶
توپ ربایی
سپاهان: ۹
الحسین: ۷
آفساید
سپاهان: ۲
الحسین: صفر
کرنر
سپاهان: ۶
الحسین: ۲
شوت (شوت در چارچوب)
سپاهان: ۲۴ (۹)
الحسین: ۶ (۲)
تکل (درصد تکل موفق)
سپاهان: ۱۹ (۸۴.۲)
الحسین: ۱۵ (۸۶.۷)
دفع توپ
سپاهان: ۱۴
الحسین: ۲۹
منبع: ایسنا