تیم فوتبال سپاهان با برتری برابر الحسین اردن صعود خود به مرحله بعدی را قطعی کرد. آمار این بازی در سایت AFC منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال سپاهان ایران در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (سه‌شنبه، ۴ آذر) به مصاف الحسین اردن رفت که در نهایت این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید.

آمار AFC از این بازی به این شرح است:

مالکیت (درصد)

سپاهان: ۵۶.۴

الحسین: ۴۳.۶

برتری در دوئل‌ها (درصد)

سپاهان: ۶۳.۱

الحسین: ۳۶.۹

برتری در دوئل‌های هوایی (درصد)

سپاهان: ۶۸.۴

الحسین: ۳۱.۶

توپ ربایی

سپاهان: ۹

الحسین: ۷

آفساید

سپاهان: ۲

الحسین: صفر

کرنر

سپاهان: ۶

الحسین: ۲

شوت (شوت در چارچوب)

سپاهان: ۲۴ (۹)

الحسین: ۶ (۲)

تکل (درصد تکل موفق)

سپاهان: ۱۹ (۸۴.۲)

الحسین: ۱۵ (۸۶.۷)

دفع توپ

سپاهان: ۱۴

الحسین: ۲۹

منبع: ایسنا