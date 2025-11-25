سرمربی تیم فوتبال الحسین اردن گفت: تساوی می‌توانست منصفانه‌ترین نتیجه برای بازی امشب باشد، چرا که شاگردانم خیلی‌خوب جنگیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - الحسین اردن امشب (چهارشنبه) در چارچوب هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲ مهمان سپاهان بود که با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد. خواکیم ماچادو، شامگاه سه‌شنبه ۴ آذر، پس از شکست دو بر صفر تیم فوتبال الحسین اردن مقابل سپاهان در کنفرانس‌خبری پس از بازی اظهار کرد: بازی سختی مقابل یک تیم بزرگ داشتیم، سپاهان در نیمه اول بهتر بود. در نیمه دوم موقعیت‌های خوبی از دست دادیم و سپاهان گل زد، در مجموع در ۹۰ دقیقه عملکرد خوبی داشتیم.

وی افزود: بازیکنان ما به خوبی جنگیدند، نباید فراموش کنیم مقابل تیم سپاهان با بازیکنان و کادرفنی خوب بازی کردیم. فکر می‌کنم نتیجه مساوی می‌توانست منصفانه باشد.

سرمربی تیم فوتبال الحسین اردن در پایان بیان کرد: حالا کار سخت‌تری برای صعود داریم، مقابل آخال ترکمنستان برای برد به میدان خواهیم رفت؛ همچنین از مهمان‌نوازی مردم ایران و شعر اصفهان هم تشکر می‌کنم.

منبع: ایسنا

