رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که قصد دارد با همتایان روس و اوکراینی خود «تنها» زمانی که توافق صلح «نهایی» شود یا در مراحل پایانی خود باشد، دیدار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، همتایان روس و اوکراینی خود «تنها» زمانی که توافق برای پایان دادن به درگیری «نهایی» شود یا در مراحل پایانی خود باشد، دیدار کند.

رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تأکید کرد که «پیشرفت فوق‌العاده‌ای» در مذاکرات برای توقف درگیری طولانی‌مدت «طی هفته گذشته» حاصل شده است.

ترامپ همچنین فاش کرد که به استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا دستور داده است تا به مسکو سفر کند و با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند «به امید نهایی کردن این طرح صلح». همزمان، دن دریسکول، وزیر ارتش ایالات متحده به عنوان بخشی از روند دیپلماتیک با مقامات اوکراینی دیدار خواهد کرد.

ترامپ خاطرنشان کرد: «من به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، پیت هگزت، وزیر جنگ و سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید در جریان تمام پیشرفت‌های حاصل شده قرار خواهم گرفت.»

منبع: اسکای نیوز

