الهلال با پیروزی پرگل مقابل الشرطه عراق صدرنشین لیگ نخبگان باقی ماند.

باشگاه خبرتگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در چارچوب هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، تیم فوتبال الهلال عربستان موفق شد با برتری پرگل ۴ بر صفر برابر الشرطه عراق، پنجمین پیروزی متوالی خود در این رقابت‌ها را ثبت کند.

در این دیدار، لئوناردو در دقایق ۴۵ و ۷۲، ساویچ در دقیقه ۶۴ و ژائو کانسلو در دقیقه ۳+۹۰ برای الهلال گلزنی کردند.

الهلال که با هدایت اینزاگی روز‌های درخشانی را پشت سر می‌گذارد، با این برد علاوه بر قطعی کردن صعود به مرحله حذفی، تعداد برد‌های پیاپی خود در تمامی مسابقات را به ۱۲ پیروزی رساند. الهلال هر پنج بازی خود را در لیگ نخبگان آسیا با برد پشت سر گذاشته و با ۱۵ امتیاز مقتدرانه صدرنشین است.