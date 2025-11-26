دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الوصل امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس پذیرای تیم فوتبال الوصل امارات است.

 آبی پوشان پایتخت در شرایطی امشب به مصاف تیم فوتبال الوصل  می‌روند که در بازی رفت مقابل این تیم اماراتی سنگین‌ترین شکست تاریخ باشگاه خود را متحمل شده بودند. آنها در بازی دوم خود برابر تیم المحرق هم شکست خوردند، اما در سومین بازی توانستند تیم الوحدات اردن را شکست بدهند. البته شاگردان ساپینتو در بازی برگشت برابر الوحدات به تساوی دست یافتند و صعودشان به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا با، اما و اگر کشیده شد.  

شاگردان ساپینتو با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال پیروزی بازی خانگی برابر تیم الوصل هستند تا انتقام شکست بازی رفت را بگیرند و علاوه بر این، همچنان امیدوار به صعود از گروهشان باشند. آنها با ۴ امتیاز در رتبه سوم گروه A  لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قرار دارند و اگر بازی امشب هم برابر تیم الوصل پیروز شوند با تیم المحرق هم امتیاز می‌شوند، اما  همچنان در رده سوم باقی می‌مانند. به هر حال  آبی پوشان ایران  برای صعود از گروهشان باید هر ۲ بازی خود برابر تیم‌های الوصل و المحرق را برنده شوند تا به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند.  

در آن طرف، تیم الوصل امارات  با ۱۰ امتیاز در صدر جدول گروه A  لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قرار دارد و این تیم اماراتی صعودش به  عنوان تیم اول به مرحله بعدی این رقابت‌ها قطعی شده است.  

البته  مدیران باشگاه الوصل  بعد از  تساوی تیمشان برابر تیم المحرق بحرین در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا  تصمیم به اخراج لوئیس کاسترو سرمربی پرتغالی خود گرفتند و مسعود دمیرال سرمربی سوئدی را جایگزین کاسترو کردند. البته دمیرال هم  عملکرد خوبی نداشته است والوصل  با هدایت این مربی سوئدی در ۵ بازی اخیر خود  چهار تساوی و یک شکست داشته و موفق به کسب برد نشده است.

تیم فوتبال الوصل پیش از بازی با استقلال،   بازیکنان کلیدی خود از جمله فابیو لیما،  ادرلیسون و علی صالح ۳ بازیکن شاخص خود را از دست داد و گفته می‌شود خیمنز نیز هنوز به شرایط بازی برای الوصلی‌ها نرسیده است.  

موسی جنپو، روزبه چشمی و حبیب فرعباسی  به دلیل مصدومیت و علیرضا کوشکی به علت محرومیت قادر به همراهی تیم استقلال در بازی امروز نیستند. همچنین  داکنز نازون هم شرایط بازی ندارد و آرمین سهرابیان هم به دلایل انضباطی از این تیم کنار گذاشته شده است.  

تیم  استقلال تا کنون ۲۶ بار مقابل تیم‌های اماراتی بازی کرده و در این مسابقات ۹ برد، ۷ باخت و ۱۰ تساوی ثبت کرده است. شکست‌های سنگین مقابل العین و الوصل ۲ مورد از ۳ شکست تاریخی باشگاه را شامل می‌شوند. همچنین رویارویی‌های مستقیم استقلال و الوصل تا پیش از این دیدار شامل ۵ بازی بوده است که ۲ برد برای هر تیم و یک تساوی با مجموع ۲۸ گل رد و بدل شده و میانگین بیش از ۵ گل در هر مسابقه نیز به ثمر رسیده است.

کیم هی‌گون از کره‌جنوبی قضاوت این دیدار را برعهده دارد.

به هر حال باید دید شاگردان ساپینتو می‌توانند شکست سنگین بازی رفت برابر تیم الوصل را جبران کنند یا نه!  

