رئیس فدراسیون ووشو گفت: ورزشکاران ما توانستند مثل  همیشه یک نقطه اتکا محکم برای کاروان ایران در ریاض باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو  در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قهرمانی تیم ملی ووشو در بازی‌های کشور‌های اسلامی اظهار کرد: این بازی‌ها با خاطرات خوبی برای ووشو به پایان رسید  و خدا را شکر ورزشکاران ما عملکرد درخشانی داشتند و توانستند مثل  همیشه یک نقطه اتکا محکم و استواری برای کاروان ایران باشند و به جایگاه ایران در رنکینگ نهایی  مدال‌ها کمک کنند. ما ۴ مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز  در این رقابت‌ها کسب کردیم و عملکرد صددرصد مدال را داشتیم. ما با ۶ ورزشکار در این رویداد  شرکت کرده بودیم و توانستیم ۶ مدال ارزشمند به دست آوریم.   

او افزود: قهرمانی ووشو در بازی‌های کشور‌های اسلامی نشان می‌دهد که برنامه ریزی‌ها و تلاش‌های فدراسیون ووشو، کادر فنی و ورزشکاران داشتند، خدا را شکر این زحمات به ثمر رسید. ما در بخش آقایان هم تیم جوانی داشتیم و این تیم نشان داد که عملکرد خوبی دارد و می‌شود به آنها امیدوار بود. در بخش بانوان هم چهره جدیدی  به نام سارا شفیعی به این مسابقات اعزام شده بود  که بسیار عملکرد خوبی داشت و قهرمانانه جنگید. سهیلا منصوریان هم در شرایط آمادگی بسیار بالایی هست و ما را برای بازی‌های آسیایی ناگویا امیدوار می‌کند.  

صدیقی درباره اینکه چرا شهربانو منصوریان مدال برنز بازی‌های کشور‌های اسلامی را کسب کرد، بیان کرد: به هر حال برد و باخت در مسابقات وجود دارد. بعضی وقت‌ها شرایط آن طور که دلخواه هست پیش نمی‌رود. متاسفانه شهربانو منصوریان پیش از اعزام به مسابقات با یک مصدومیت مواجه شد و این مصدومیت آزار دهنده بود، اما او سعی کرد که با همین مصدومیت به رقابت بپردازد  و تلاش خود را کرد و توانست مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کند.  

رئیس فدراسیون ووشو درباره اینکه سطح مسابقات کشور‌های اسلامی چطور بوده است، گفت: مسابقات سطح بالایی بود. حتما شما هم به طور زنده این مسابقات را دنبال می‌کردید. عملکرد فنی کشور‌های حاضر در مسابقات نشان می‌داد که آنها برای کسب مدال تلاش خود را می‌کنند. ما رقبای خود از کشور‌های مصر، قزاقستان  و حتی آذربایجان و قرقیزستان داشتیم که ورزشکاران ما توانستند با توانمندی‌های خود عملکرد خوبی داشته باشند و ایران در بخش ساندا این مسابقات با مدال‌هایی که به دست آورد قهرمان شد. بعضی از ورزشکاران از کشور‌های ترکیه و قزاقستان نایب قهرمانان مسابقات جهانی بودند که اصلا  در رقابت با ورزشکاران ما حذف شدند و این عملکرد خوب ورزشکاران ما هم نشان می‌دهد.  

صدیقی درباره اینکه نبود تیم ملی چین در بازی‌های کشور‌های اسلامی به نفع ایران شد، گفت: به هر حال همه کشور‌های جهان دارند در بخش ووشو سرمایه گذاری می‌کنند و این موضوع موید همین است. کشوری مثل مصر در خیلی از رشته‌های ورزشی از جمله ووشو  قوی هست و خدا را شکر ورزشکاران ما موفق شدند که  برابر سانداکاران دیگر کشور‌ها پیروز شوند.  

رئیس فدراسیون ووشو درباره انتظاری که از مسئولان ورزش کشور دارد، گفت: من فکر می‌کنم بار دیگر عملکرد ووشو مهر تاییدی بر توانمندی این رشته ورزشی بود. امیدوارم هر چه سریعتر مواردی به خصوص در بخش زیرساخت‌ها  که نیاز هست، پیگیری کنیم و ظرفیت‌های بهتری و بیشتری در اختیار مجموعه ووشو قرار  بگیرد تا ورزشکاران و قهرمانان ما بتوانند با شرایط بهتری در رویداد‌ها شرکت کنند.  

او درباره اینکه پاداش هم به مدال آوران بازی‌های کشور‌های اسلامی تعلق گرفت، گفت: به هر حال پاداشی که از سوی کمیته ملی المپیک مصوب شده بود، بعد از رویداد‌ها به حساب فدراسیون ووشو واریز می‌شود. فکر می‌کنم ظرف چند روز آینده، ورزشکاران پاداش‌های خود را دریافت می‌کنند. مجموعه رویداد‌ها و مسابقاتی که برگزار می‌شود، ما پیرو مصوبات کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هستیم.  

صدیقی درباره اینکه برنامه بعدی فدراسیون ووشو چه چیزی هست، گفت: ما در تیرماه درگیر مسابقات قهرمانی جوانان در رده‌های سنی مختلف در تبریز  هستیم. مسابقات قهرمانی کشور هم در بهمن ما برگزار خواهد شد. ان شا الله تیم ملی ووشو را برای مسابقات قهرمانی جوانان جهان در چین در فروردین ماه آماده می‌کنیم.  

او درباره اینکه عملکرد کادر فنی  بانوان و آقایان در مسابقات کشور‌های اسلامی چطور بوده است، گفت: همه تلاش خود را کردند و نتیجه‌ای گرفتند موید تلاش‌های این عزیزان است.  

صدیقی درباره اینکه تغییرات کادر فنی در تیم ملی ووشو وجود دارد، گفت: به طور حتم فدراسیون ووشو نتایج را بررسی خواهد کرد و اگر تغییراتی قرار باشد صورت بگیرد در موعد مقرر اعلام می‌کنیم.  

او درباره اینکه جوانگرایی در دستور کار فدراسیون ووشو است، گفت: بله، چهره‌های جدیدی به تیم ملی ووشو دعوت شدند و امیدوارم این‌ها بتوانند جای خالی باتجربه‌ها را بگیرند.  

نخستین برد تاریخ فوتسال زنان ایران در جام جهانی/ دبل فرشته کریمی
استقلال ۱ - ۱ الوصل/ آبی‌ها دو امتیاز مهم را از دست دادند
اینچه درگاهی: پلمب فدراسیون ژیمناستیک بدون حکم قضایی انجام شده است
بازگشت حسن یزدانی به تشک کشتی
تک نماینده لیگ دو حریف استقلال شد/ شمس آذر در انتظار برنده پرسپولیس و تراکتور
حال و هوای ورزشگاه شهدای شهرقدس پیش از بازی استقلال - الوصل + فیلم
آیا نیمار به پایان فوتبالش رسیده است؟
فجر وزنه‌برداری؛ میزبانی بین‌المللی به ایران بازگشت
داور دربی بعد از پایان هفته یازدهم اعلام می‌شود/ ما اهل لابی گری و رایزنی نیستیم
برنامه رقابت نمایندگان کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۲۵
