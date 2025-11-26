باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - یکی از ظرفیتهای توسعه خراسان جنوبی، وجود معادن متعدد است که یکی از حوزههای فعال معدنی، بخش طلا است.
یکی از معادن طلای فعال استان، معدن طلای شادان است که ۵۴ میلیون تن ذخیره کانسنگ طلا دارد.
به زودی طرح توسعه این معدن که هم اکنون زنجیره کامل استخراج تا فرآوری را در اختیار دارد، با اعتبار ۵ هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد.
بیشتر بخوانید
پارسا مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در استان ۸ معدن طلا داریم که از این تعداد، ۵ واحد فعال هستند.
او افزود: همچنین ۳ واحد فرآوری طلا در استان فعالیت میکنند که ظرفیت سالانه آنها ۸۲۰ کیلوگرم طلا است.
پارسا بیان کرد: در واحدهای فرآوری طلا هزار و ۱۰۰ نفر مشغول به فعالیت هستند که در نهبندان و خوسف به فعالیت میپردازند.
معادن طلای شادان و هیرد فعالترین معادن طلای استان هستند