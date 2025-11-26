فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف بیش از ۹ هزار نخ سیگار در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ مریمی فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: مأموران ایستگاه بازرسی گلشن شهرستان فردوس هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه سواری رانا مشکوک و جهت بررسی خودرو را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، تعداد ۹ هزار و ۹۸۰ نخ سیگار خارجی قاچاق کشف کردند که در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ شکوهی راد فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند نیز گفت: در پی اعلام یک فقره سرقت منزل در سطح شهر بیرجند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بیشتر بخوانید

او افزود: مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان بیرجند با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و همچنین تحقیقات میدانی، سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ شکوهی راد بیان کرد: سارق در بازجویی‌های پلیسی به ۲ فقره سرقت منزل اعتراف کرد که متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: سیگار قاچاق ، کشف سرقت
خبرهای مرتبط
جریمه بیش از ۸۰۰ میلیون تومانی قاچاق کالا در طبس
خطر آتش‌سوزی در مراتع خراسان جنوبی جدی است
کشف بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان کالا و سوخت قاچاق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخشش طلا در سفره محصولات عسلویه معدنی ایران
خراسان جنوبی در دنیا حرف اول را می‌زند
از کشف بیش از ۹ هزار نخ سیگار تا کشف ۲ فقره سرقت در خراسان جنوبی
آخرین اخبار
از کشف بیش از ۹ هزار نخ سیگار تا کشف ۲ فقره سرقت در خراسان جنوبی
خراسان جنوبی در دنیا حرف اول را می‌زند
درخشش طلا در سفره محصولات عسلویه معدنی ایران
جلوه حضور بانوان خراسان جنوبی در هفته بسیج؛ از خیمه مادری تا رویداد‌های تمدن‌ساز