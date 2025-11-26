فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف بیش از ۹ هزار نخ سیگار در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ مریمی فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: مأموران ایستگاه بازرسی گلشن شهرستان فردوس هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری رانا مشکوک و جهت بررسی خودرو را متوقف کردند.
او افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، تعداد ۹ هزار و ۹۸۰ نخ سیگار خارجی قاچاق کشف کردند که در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ شکوهی راد فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند نیز گفت: در پی اعلام یک فقره سرقت منزل در سطح شهر بیرجند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افزود: مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان بیرجند با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و همچنین تحقیقات میدانی، سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی متهم را دستگیر کردند.
سرهنگ شکوهی راد بیان کرد: سارق در بازجوییهای پلیسی به ۲ فقره سرقت منزل اعتراف کرد که متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.