تیم بدون مهاجم چلسی با ۳ گل بارسلونا را در هم کوبید و منچسترسیتی هم از لورکوزن شکست خورد اما یووه پیروز شد.

باشگاه خبرتگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در ادامه هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا، از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه هفت دیدار دیگر برگزار شد.

در مهمترین مسابقه تیم چلسی در لندن با سه گل بارسلونا را در هم کوبید. بارسلونا چه قبل از اخراج آرائوخو در دقیقه ۴۴ و چه بعد از آن، هرگز نتوانست از زیر فشار سنگین بازیکنان چلسی خارج شود و در آن سمت زمین، باید خودشان را خوش‌شانس بدانند که می‌توانند با انگشت‌های یک دست تعداد گل خورده‌شان را نشان دهند، چون استمفورد بریج ۶ بار خوشحالی پس از گل به خودش دید! با این حال سه گل فقط مورد قبول واقع شد. ژول کونده (۲۷ «گل به خودی»)، استوائو (۵۵) و لیام دلپ (۷۳) گلزنان شیر‌های لندن در این بازی بودند. آن هم در حالی که چلسی بدون مهاجم نوک گام به این میدان گذاشته بود.

استوائو با ۱۸ سال و ۲۱۵ روز، بعد از امباپه و هالند، به سومین بازیکن نوجوان تاریخ تبدیل شد که در هر ۳ شروع نخست خود در لیگ قهرمانان موفق به گلزنی می‌شود. این شکست همچنین روند گلزنی بلوگرانا در ۲۲ مسابقه متوالی اروپایی را بر هم زد و آبی‌اناری‌ها برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۲۳ به بعد در گلزنی ناکام ماندند. بارسلونا در ۹ سفر خود به استمفوردبریج تنها یک پیروزی کسب کرده است.

شاگردان مارسکا با این پیروزی ۱۰ امتیازی شدند و به رتبه پنجم صعود کردند. بارسلونا هم با هفت امتیاز پانزدهم است.

در دیگر دیدار حساس، منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد با دو گل از مهمانش لورکوزن شکست خورد. در شبی که پپ گواردیولا ترکیب عجیبی را برای مصاف با لورکوزن انتخاب کرد، شاگردان کاسپر هیولمن، درس مهمی به سیتیزن‌ها دادند و توانستند با برتری، زمین حریف را ترک کنند. این نخستین شکست اروپایی این فصل سیتی و دومین شکست پیاپی آنها پس از باخت به نیوکاسل در دیدار قبلی بود. آلخاندرو گریمالدو با شلیک پای چپ از داخل محوطه جریمه ضدحمله میهمان را به نتیجه رساند و در ابتدای نیمه دوم ضربه سر پاتریک شیک بالای سر ناتان آکه بار دیگر تور دروازه جیمز ترافورد را به لرزه انداخت. گواردیولا در نیمه دوم کم کم بازیکنان اصلی را وارد میدان کرد، اما آنها هم نتوانستند کاری از پیش ببرند.

سیتی با ۱۰ امتیاز در رتبه ششم جدول لیگ قهرمانان است و لورکوزن هشت امتیازی شد و به رتبه سیزدهم صعود کرد.

یوونتوس در دقایق پایانی مقابل بودوگلیمت طلسم پیروز نشدن در لیگ قهرمانان را شکست تا بعد از ۹ ماه بالاخره طعم پیروزی را در لیگ قهرمانان بچشد. لوئیس اوپندا در دقیقه ۵۹ برتری میزبان را در هم شکست و وستون مک‌کنی با یک ضربه سر بیانکونری را پیش انداخت. ضربه پنالتی سوندره فت در دقیقه ۸۷ بار دیگر تیم لوچانو اسپالتی را به دردسر انداخت، اما جاناتان دیوید در دقیقه ۹۱ در ادامه حرکت زیبای کنان ییلدیز گل سوم را به ثمر رساند تا بانوی پیر از هوای برفی و سرد نروژ سه امتیاز را بیرون بکشد و ۶ امتیازی شود..

اخراج خوان فویت در ابتدای نیمه دوم به دلیل خطای هند روی خط دروازه تیم ویارئال را از هم پاشید تا دورتموند به برتری خانگی ۴ بر صفر دست پیدا کند. گیراسی ابتدا با ضربه سر، روی ارسال آرون آنسلمینو، بازیکن قرضی چلسی به گل رسید و در ادامه توپ برگشتی از پنالتی از دست رفته خود را به گل تبدیل کرد. در ادامه نوبت به کریم آدیمی رسید که با شلیک پای چپ از آستانه محوطه جریمه حساب کار را ۳ بر صفر کند. سونسون در وقت‌های تلف‌شده کار را تکمیل کرد و این نخستین برد زنبور‌ها در ۴ مسابقه اخیر در تمام رقابت‌ها به شمار می‌رود.

مقاومت جانانه قره‌باغ در خانه ناپولی ۶۶ دقیقه طول کشید و با مهار پنالتی راسموس هویلوند به اوج خود رسید، اما اسکات مک‌تومینای با ضربه سر بالاخره طلسم دروازه کوشالسکی را شکست و در ادامه گل به خودی مارکو یانکویچ برتری را تثبیت کرد. مک‌تومینای از زمان آغاز به کار خود در ناپولی روی ۲۴ گل تیمش در تمام رقابت‌ها اثر مستقیم گذاشته است. شاگردان کونته با این برد مثل قره باغ ۷ امتیازی شدند.

نتایج سایر دیدارها:

مارسی ۲ -یک نیوکاسل

اسلواپراگ ۰ - ۰ اتلتیک بیلبائو