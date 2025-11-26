باشگاه خبرنگاران جوان - نان به عنوان اصلی‌ترین قوت سفره ایرانیان، این روز‌ها با چالش افزایش قیمت مواجه شده و این چند قیمتی بودن نان‌ها آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است. شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت در برخی از نانوایی‌های شهرستان مشهد استان راسان رضوی موجب نارضایتی و گلایه شهروندان شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و ارادت من یک شهروند مشهدی هستم لطفا در خصوص نرخ نان در مشهد که چند نرخی شده و در نانوایی‌ها با دو دستگاه پوز کار می‌کنند گزارشی تهیه بفرمایید نرخ نان با دستگاه نانینو یکی نیست ممنون

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.