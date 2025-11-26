سوریه بر مدار اعتراض علیه جولانی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0633\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u062a\u0628\u0639\u06cc\u0636 \u062f\u0631 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u062c\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u0627\u062a \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f\u061b \u0645\u0648\u062c \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u0627\u062a \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u0645 \u0648 \u062a\u0628\u0639\u06cc\u0636 \u0641\u0631\u0642\u0647 \u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0647\u0627\u06cc \u063a\u0631\u0628\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627\u0644\u0627 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n