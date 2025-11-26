باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سوریه بر مدار اعتراض علیه جولانی + فیلم

موجی از اعتراضات علیه رئیس جمهور خودخوانده سوریه توسط مردم این کشور برگزار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم سوریه علیه تبعیض در حکومت جولانی اعتراضات می کنند؛ موج جدید اعتراضات علیه تروریسم و تبعیض فرقه ای در شهر های غربی این کشور بالا گرفته است. 

