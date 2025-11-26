باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید محمدتقی شاهچراغی فرمانده مرکز بسیج قوه مقننه در جلسه غیررسمی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (چهارشنبه، ۵ آذر) قبل از صحن آغاز صحن علنی برگزار شد، گفت: در روز بسیج پایگاه شهید مدرس در مجلس شکل می‌گیرد و رسما پایگاه مقاومت نمایندگان مجلس شروع به کار خواهد کرد.

فرمانده مرکز بسیج قوه مقننه اظهار کرد: شما نمایندگان چه در درون مجلس و چه در بیرون نقش بسیج‌کنندگی را دارید و در جنگ ۱۲ روزه اخبار متعددی از نمایندگان در جهت تبیین داشتیم که منشا هنر و اثر است.

سردار شاهچراغی بیان کرد: فارغ از همه نگاه‌ها بسیج به‌عنوان مجموعه‌ای که در ذیل ولایت فقیه است به امور خواهد پرداخت.

با توجه به فرارسیدن هفته بسیج مستضعفین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با چفیه در جلسه علنی حضور یافتند.