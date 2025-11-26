باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک ساوایا، فرستاده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به عراق، ادعای حمایت واشنگتن از «نهاد‌های امنیتی مشروع» عراق را تکرار کرد و گفت که شراکت میان دو طرف طی سال‌های گذشته پیشرفت مهمی داشته است.

ساوایا در پستی در پلتفرم ایکس مدعی شد: «آمریکا همواره از نهاد‌های امنیتی مشروع در عراق حمایت کرده است، از تلاش‌های مشترک برای شکست داعش گرفته تا مقابله با نفوذ مخرب و تقویت ثبات منطقه‌ای.»

فرستاده آمریکا در ادامه‌ی ادعاهای خود اعلام کرد که در این زمینه پیشرفت واقعی حاصل شده است و در عین حال تصریح کرد که همچنان «نیاز فوری به اصلاحات اساسی» در عراق وجود دارد.

او در پایان ادعاهای خود نوشت: «شرکت‌های آمریکایی که میلیارد‌ها دلار تجهیزات و حمایت درجه‌یک ارائه داده‌اند، همچنان شرکای اصلی در تقویت امنیت و حاکمیت عراق هستند.»

ساوایا که اخیرا توسط دونالد ترامپ منصوب شده است، با ادعای اهمیت «حفظ حاکمیت عراق، تقویت نیرو‌های مسلح زیر فرمان دولت مرکزی و جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح خارج از اختیار دولت» توطئه آمریکا در عراق را آغاز کرده است.

شایان ذکر است که واشنگتن با اعزام فرستاده ویژه‌ای با ریشه‌های عراقی، در پی بازتعریف نفوذ خود در بغداد از مسیر اقتصاد و سیاست است؛ راهبردی نرم که هدف نهایی آن، کنترل تصمیم‌سازی در عراق بدون نیاز به حضور نظامی گسترده عنوان می‌شود.

منبع: شفق نیوز