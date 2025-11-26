ترامپ با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات صلح، اعلام کرد زمان پایان جنگ اوکراین وابسته به توقف درگیری‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد که «هیچ ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات مربوط به جنگ اوکراین وجود ندارد و زمان آن وابسته به توقف جنگ است».

او اشاره کرد: «اگر اوکراین بتواند به یک توافق برسد، این موضوع خوب است و برای اوکراین و روسیه بسیار مطلوب خواهد بود».

ترامپ روز گذشته اعلام کرده بود: «زمانی که توافق پایان جنگ آماده باشد یا در مراحل نهایی خود قرار گیرد، منتظر دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هستم». 

او توضیح داد: «در طول هفته گذشته، پیشرفت بزرگی در زمینه پایان جنگ میان روسیه و اوکراین حاصل شده است و طرح اولیه صلح که تنظیم کرده بودیم با افزودن مواردی از دو طرف اصلاح شده و تنها تعداد اندکی از نقاط اختلاف باقی مانده است».

پیش از این نیزمارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا از میزان پیشرفت فوق‌العاده و احتمالا پربارترین و معنادارترین جلسه تاکنون در مورد تلاش‌های صلح اوکراین تمجید کرد، اما افزود که قبل از توافق نهایی با روسیه، هنوز کار‌هایی باید انجام شود.

منبع: النشره

