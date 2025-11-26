شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش نرخ سهمیه ای بنزین ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران حوان - مصرف سوخت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رانندگان و مالکان خودرو است. این روز‌ها آوازه افزایش نرخ سوخت گیری بنزین خودرو‌ها با استفاده از کارت اضطراری در جایگاه پیچیده و رانندگان را نگران کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام لطفا این مطالبه ما را به گوش مسئولان برسانید؛ ما که به علت پاره‌ای از مشکلات خودروی خودمان را فروختیم و شاید در آینده خودروی صفر خریداری کنیم؛ چرا باید نرخ سهمیه‌ای بنزین از۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی حذف شود و فقط با بنزین ۵۰۰۰ تومانی سوختگیری کنیم؟ آیا این یک ظلم فاحش و آشکار در حق مردمی که می‌خواهند خودروی نو که هم ایمن تره و هم آلایندگی کمتری دارد، خریداری کنند، نیست؟ خواهش ما از شما اینه که شما خبرنگار عزیز مطالبه‌ی بحق ما را به گوش مسئولان برسانید. تشکر فراوان از زحمات شما

