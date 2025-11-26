معاون امور سازمان جنگل‌ها گفت: براساس آخرین آمار بالای ۹۰ درصد دود لکه‌ها خاموش شد و کمتر از ۱۰ درصد دود مشاهده می‌شود که این به معنای آتش سوزی نیست، بلکه دود پس از خاموش کردن آتش است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رسول اشرفی پور معاون امور سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور گفت: اطفای کامل هر اتش سوزی جنگل در شمال کشور منوط به بارش های خدادادی است و نمی توان گفت که آتش سوزی جنگل های الیت را اطفا کرد‌.

وی با بیان اینکه آتش سوزی جنگل الیت مهار شده است، افزود: روز گذشته نیروهای عملیاتی هوایی و زمینی برای از بین بردن کامل لکه ها مشغول فعالیت بودند به طوریکه براساس آخرین آمار بالای ۹۰ درصد دود لکه ها خاموش شد و کمتر از ۱۰ درصد دود مشاهده می شود که این به معنای آتش سوزی نیست، بلکه دود پس از خاموش کردن آتش است.

اشرفی پور ادامه داد: با توجه به عملیات مهار شدت آتش در روزهای گذشته، دود قابل ملاحظه بود که بدلیل تداوم عملیات زمینی و هوایی بیش از ۹۰ درصد دود هم از دامنه کوهی که آتش سوزی رخ داده بود، نداریم‌.

معاون امور سازمان جنگل ها با بیان اینکه عامل انسانی عامل اصلی آتش سوزی جنگل‌هاست، گفت: از گردشگران تقاضا دارم که به مسئولیت های اجتماعی توجه داشته باشند چراکه جنگل های شمال کشور بدلیل شرایط سکون و گرمایی هوا در برهی روزهای نیمه دوم سال شرایط بالقوه آتش سوزی را پیدا می کنند‌که این امر در اثر بی ملاحظه ای انسان ها می تواند به شرایط بالفعل تبدیل شود که نمونه آن را در آتش سوزی جنگل های الیت، کلاردشت، نور و گلوگاه مازندران و آزادشهر شاهد بودیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
با کاشت نهال‌های بومی درختان منطقه را از خطر نابودی و کسترش زمینهای خشک پشت سر در امان نگهدارید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
جنگل هیرکانی هم داره از بین میره رفت مثل دریاچه ارومیه و جنگلهای دیگه این همه تبلیغ پوچ میدادند ما کلی پهباد و کلی هواپیما داریم الان معلوم میشه دروغی بیش نبووده
۰
۷
پاسخ دادن
United States of America
منصور
۱۲:۳۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
دستتان درد نکنه خاموش کردید
الان برا ویلا سازی اماده شد / قبول دارید ؟؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
خسته نباشید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
بعد پنجاه سال کشور دو تا هواپیما برای اتش سوزی نداره باید دست به دامن ترک ها بشن. واقعا خجالت داره
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
یک مهمانی تو شبکه سه ازش دعوت شده بود وقتی مجری خانم سحر امامی ازش سوال می‌کنه چند درصد جنگلهای هیرکانی در آتش سوختن مهمان برنامه که از مسولیت کشور هست میگوید نگذارید طعم شیرین این کار تو دهن مون تلخ شود یعنی اینکه این آتش سوزی جنگل چهلمیلون ساله آتش گرفته اینقدر طعمش شیرین داشته برای مسولان کشوری که هنوز هم در آتش داره میسوزه انگار خیلی کیف میکنند جنگل در آتش داره میسوزه جنگلی تو عصر یخبندان و چند صد هزار حکومت ها جان سالم بدر بردند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
شبکه شش خبر بود تصحیح میشود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
خود دولت
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
باید پیداش کنن
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
اظهارات استاندار مازندران بودجه اطفا حریق احتمالی جنگل‌های مازندران صرف پیاده روی اربعین شد نمی‌دانم پیاده روی اربعین مذهبی واعتقادی هست یا پیاده روی سیاسی؟
اگرپیاده روی مذهبی و اعتقادی هست چه لزومی دارد بودجه بیت المال درکشورعراق به حراج گذاشته شود هرکسی اعتقاد دارد ودنبال صواب هست ازجیب مبارکش هزینه کند وعاقبت بخیر شود نه ازجیب ۹۰میلیون ایرانی
الان متعصبان جاهل هجوم می‌آورند ای وای این شخص کاراست نه عزیزم من کافرنیستم من باافتخارشیعه هستم
ومیدانم بیت المال نباید صرف اعتقاداتی شود که جنبه سیاسی دارد دوم اینکه بینی وبین الله آیا آقا امام حسین ع واقا ابوالفضل ع و...راضی هستند اینگونه ولخرجی ازبیت المال درصورتیکه می‌تواند برای بی سرپناه خانه ساخت شکم فرزندان فقیررا سیر کرد برهنگان را لباس برتن کرد و ازهمه مهمتر ترویج فرهنگ عاشورایی وحسین را با عمل و رفتاربسط وگسترش داد
۳
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
اون کسانیکه با اون بودجه که برای حریق احتمالی جنگلها رفتن کربلا زیارت کردن چقدر هم زیارت شون قبول امام حسین علیه السلام هست فکر میکنند تقریباً مفتی میروند عراق زیارت عتبات عالیات کیلانه غذای مجانی میگیرند نوشجان میکنند دیگه براشون مهم نیست این پولش از کجا آمده با پول شبهدار نمیشه زیارت کرد
