باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رسول اشرفی پور معاون امور سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور گفت: اطفای کامل هر اتش سوزی جنگل در شمال کشور منوط به بارش های خدادادی است و نمی توان گفت که آتش سوزی جنگل های الیت را اطفا کرد‌.

وی با بیان اینکه آتش سوزی جنگل الیت مهار شده است، افزود: روز گذشته نیروهای عملیاتی هوایی و زمینی برای از بین بردن کامل لکه ها مشغول فعالیت بودند به طوریکه براساس آخرین آمار بالای ۹۰ درصد دود لکه ها خاموش شد و کمتر از ۱۰ درصد دود مشاهده می شود که این به معنای آتش سوزی نیست، بلکه دود پس از خاموش کردن آتش است.

اشرفی پور ادامه داد: با توجه به عملیات مهار شدت آتش در روزهای گذشته، دود قابل ملاحظه بود که بدلیل تداوم عملیات زمینی و هوایی بیش از ۹۰ درصد دود هم از دامنه کوهی که آتش سوزی رخ داده بود، نداریم‌.

معاون امور سازمان جنگل ها با بیان اینکه عامل انسانی عامل اصلی آتش سوزی جنگل‌هاست، گفت: از گردشگران تقاضا دارم که به مسئولیت های اجتماعی توجه داشته باشند چراکه جنگل های شمال کشور بدلیل شرایط سکون و گرمایی هوا در برهی روزهای نیمه دوم سال شرایط بالقوه آتش سوزی را پیدا می کنند‌که این امر در اثر بی ملاحظه ای انسان ها می تواند به شرایط بالفعل تبدیل شود که نمونه آن را در آتش سوزی جنگل های الیت، کلاردشت، نور و گلوگاه مازندران و آزادشهر شاهد بودیم.