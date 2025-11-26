معاون وزیر نفت گفت: میانگین توزیع بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا سوم آذر ماه روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر در کل کشور بوده که نسبت به سال گذشته ۶.۷ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- کرامت ویس کرمی معاون وزیر نفت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: میانگین توزیع بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا سوم آذر ماه روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر در کل کشور بوده است.

او ادامه داد: این میزان مصرف بنزین در مقایسه با سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۳ که ۱۲۴.۵ میلیون لیتر بوده ۶.۷ درصد رشد توزیع داشته‌ایم که در واقع مصرف بنزین در کل کشور بوده است.

 مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران توضیح داد: ۴۰ درصد در حدود ۵۳ میلیون لیتر از مجموع ۱۳۳ میلیون لیتر که روزانه از ابتدای سال ۱۴۰۴ توزیع شده است با کارت اضطراری جایگاه‌ها عرضه می‌شود.

۱۰:۰۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
عجب پس واقعا خوشحال قاچاقچی های سوخت فهم اینکه کشور چند تا ماشین داره و چقدر مصرف سوخت واقعی داره رو لابد باید بریم از وزارت بهداشت بپرسیم
