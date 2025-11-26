باشگاه خبرنگاران جوان - پرواز باری شرکت اس‌اف اکسپرس (SF Express) از فرودگاه بین‌المللی «ایژو هواهو» (Ezhou Huahu) پرواز کرد.

ارزش کل تولید صنعت باتری لیتیومی چین در سال ۲۰۲۴، از ۱.۲ تریلیون یوان (حدود ۱۷۰ میلیارد دلار آمریکا) فراتر رفت و همچنین حجم حمل و نقل هوایی باتری لیتیومی این کشور در همین مدت با ۲۱.۲۶ درصد افزایش سالانه، به ۶۴۵ هزار تن رسید. با این حال، خطر ذاتی احتراق و انفجار این نوع باتری‌ها، رگولاتور‌ها را مجبور کرد تا این محصولات را به عنوان محموله‌های پرخطر طبقه‌بندی و در نتیجه کارایی لجستیک را محدود کنند.

برای رفع این چالش‌ها، پروژه کنونی به عنوان طرح تحقیق و توسعه کلیدی ملی برای دوره چهاردهم برنامه پنج ساله (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵) و به سرپرستی دانشگاه چونگ‌کینگ جیائوتونگ، با مشارکت غول باتری‌سازی کاتل (CATL) و آکادمی علوم و فناوری هوانوردی غیرنظامی چین، در فهرست قرار گرفت.

وو جینژونگ، مدیر پروژه و استاد دانشگاه چونگ‌کینگ جیائوتونگ گفت: این گروه پژوهشی با سه مشکل اصلی مکانیسم‌های نامشخص، فرار حرارتی، خرابی مواد و سازه و فقدان فناوری‌های آزمایش مقابله کرده است. آنها این کار را با ساخت سیستم حفاظت ایمنی زنجیره کامل انجام دادند.

در این سیستم حفاظتی هوشمند از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای نظارت بر ۱۲ شاخص اصلی مانند دما و انتشار گاز استفاده شده است. هشدار‌های خطر در سطح میلی‌ثانیه دریافت شده و به طور خودکار اقدامات مهار اضطراری برای جلوگیری از فرار حرارتی در منبع آغاز می‌شود و در نتیجه، فراتر از روش‌های سنتی ایمنی غیرفعال حرکت می‌کند.

یوان شوای، محقق آکادمی علوم و فناوری هوانوردی غیرنظامی چین گفت: این فناوری، شکاف مهمی را در صنعت داخلی پر می‌کند و چین را در خط مقدم بین‌المللی ایمنی هوانوردی مواد خطرناک قرار می‌دهد.

ژائو نینگ، معاون شرکت اس‌اف اکسپرس، با برجسته کردن تاثیر اقتصادی این نوآوری، خاطرنشان کرد این پرواز طی دو ساعت به شنژن رسید که در مقایسه با حمل و نقل زمینی معمولی، راندمان تحویل را تقریبا ۸۰ درصد بهبود می‌بخشد.

خبرگزاری شینهوا گزارش کرد، این پرواز آزمایشی موفقیت‌آمیز، راه‌حل مناسب برای توزیع سریع باتری‌ها را نشان داد و نشانه گذار این فناوری از کاربرد آزمایشگاهی به کاربرد صنعتی بود.

منیع: ایسنا