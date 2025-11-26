باشگاه خبرنگاران جوان - کاوه آهنین‌جان، بازیگری که همواره به دنبال چالش و کشف ابعاد جدید در نقش‌هایش است، این بار با ایفای نقش «سمیر» در سریال «الگوریتم» شبکه ۳ سیما مخاطبان را غافلگیر کرده است. او گفت‌وگویی از جذابیت‌های این کاراکتر چندوجهی و تلاشش برای شکستن کلیشه‌های رایج سخن می‌گوید. آهنین‌جان که انتخاب‌هایش را بادقت و وسواس انجام می‌دهد، به نکات ظریفی اشاره می‌کند که نه‌تنها به باورپذیری نقش سمیر کمک کرده، بلکه رسالت هنرمند در قبال ارتقای آگاهی مخاطب را نیز یادآور می‌شود.

کاوه آهنین‌جان در خصوص جذابیت‌های نقش سمیر اظهار کرد: من در عرصه کاری خودم همواره برای انتخاب نقش به دنبال چالش‌ هستم و بسیار گزیده کار می‌کنم، به این دلیل که ببینم چه چالش ویژه‌ای در نقش وجود دارد تا بتوانم یافته‌های جدیدی از خودم پیدا کنم و بتوانم به‌عنوان یک بازیگر آن را به نمایش بگذارم.

آهنین‌جان گفت: چندگانه بودن نقش سمیر در سریال «الگوریتم» برای من بسیار جذاب بود و با ویژگی گریم‌خور بودن صورتم نیز هماهنگی داشت. من چهره گریم‌خوری دارم اما تاکنون این فرصت برایم فراهم نشده بود تا در نقشی بازی کنم که با ویژگی چهره‌ام تطابق داشته باشد اما نقش سمیر این فرصت را برایم فراهم کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: در سمیر تنوع اجرای شخصیت وجود داشت و این نقش هر آنچه من در چنته داشتم را می‌طلبید که به منصه ظهور برسانم. این یک ویژگی خوب برای یک نقش محسوب می‌شود تا بازیگر متقاعد شود که آن را اجرا کند.

آهنین‌جان در پاسخ به این سؤال که برای اینکه نقش سمیر برای مخاطب باورپذیر شود چه کارهایی انجام دادید، عنوان کرد: آن چیزی که از سابقه نقش‌های مافیایی به‌خاطر داریم یک چارچوب بسیار مشخص است که بسیار کلیشه‌ای جلوه می‌‍‌کند اما من در این سریال همه تلاش خود را به کمک کارگردان و طراح فیلمنامه انجام دادم تا این قالب شکسته شود و چهره جدیدی از یک آدم مافیایی ببینیم.

وی ادامه داد: ما در این سریال یک انسان معمولی می‌بینیم که از هوش سرشاری برخوردار است و نبوغ خود را برخلاف آدم‌های عادی در مسیر به‌دست‌آوردن نیازهایش به شکل میان‌بر، غیرمعمول و شاید غیرمتعارف و غیراخلاقی استفاده می‌کند، ولی بقیه امورات زندگی او سایر انسان‌های معمولی است که این موضوع برای باورپذیر شدن نقش بوده است.

آهنین‌جان گفت: سمیر در سریال «الگوریتم» یک انسان تنهاست و با تنهایی خودش زندگی می‌کند و چیزهایی را که شاید در کودکی می‌خواسته داشته باشد، الان در بزرگسالی با طراحی‌هایی که انجام می‌دهد و با هوشی که در اختیار دارد برای خودش به دست می‌آورد. او در خلوت خودش زندگی می‌کند؛ به عبارتی شکل زندگی خصوصی او درست شبیه مردم عادی است که شاید ۹۰ تا ۹۵ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و این دقیقاً آن چیزی بود که ما فکر کردیم برای ارتباط با مخاطب لحاظ کنیم.

بازیگر «الگوریتم» همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در این سریال عنوان کرد: این کار سختی‌های زیادی برای من داشت، تا جایی که بسیاری از اوقات هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ روحی اذیت زیادی را متحمل شدم. البته این موضوع بخشی از کار است و هر بازیگری با آن آشنایی دارد، اما این سختی‌ها در سریال الگوریتم به اوج خود رسیده بود، چرا که هم بدل‌کاری‌ها بر عهده خودم بود و هم اینکه چندین بار در روز تغییر گریم داشتم.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید سریال «الگوریتم» چقدر توانسته با مخاطب ارتباط لازم را برقرار کند و مورد پسندش واقع شود، گفت: من زیاد به این موضوع که قرار است چه اتفاقی برای نقش سمیر و یا به‌طورکلی سریال بیفتد و اینکه آیا مخاطب آن را دوست خواهد داشت یا نه فکر نکردم؛ در واقع تمام تمرکز و تلاش خود را روی این موضوع می‌گذارم که کارم را به‌درستی انجام دهم و چیزی که دانشش را در اختیار دارم و تجربیاتی را که در حرفه خود کسب کرده‌ام بکار بگیرم تا اتفاقی که باید رخ دهد.

بازیگر نقش سمیر افزود: به نظر من یک هنرمند نباید روی سطح سلیقه مخاطب خود متمرکز شود، چرا که ممکن است گاهی اوقات سطح سلیقه مخاطب چندان مرتفع نباشد و روی کار تأثیر منفی بگذارد. به نظرم رسالت هنر این است که آگاهی شما به مخاطب باید فراتر از آن چیزی باشد که درگذشته بوده است. در واقع ما باید با نقش‌هایی که ارائه می‌دهیم چیزی به دانسته‌های مخاطب خود اضافه کنیم. در سریال الگوریتم نیز تلاش کردم آن چیزی را که فکر می‌کنم مناسب است در قالب نقش به مخاطب ارائه دهم.

آهنین‌جان گفت: از بازخورد مردم در خیابان‌ها و پیام‌های پر مهر در فضای مجازی متوجه می‌شوم که سریال خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته است.

بازیگر نقش سمیر در سریال «الگوریتم» در پایان در خصوص همکاری با بیژن میرباقری به‌عنوان کارگردان نیز عنوان کرد: آقای میرباقری یک شخصیت کودک دانشمند دارد. او در درون به‌شدت ساده‌دل و دوست‌داشتنی است و تمام تلاش و همیتش را برای نتیجه کارش می‌گذارد. او انسانی بسیار متعهد و از نسلی است که کارکردن برایش همه چیز است و تمام داشته‌های خود را برای بهترشدن کار می‌گذارد. شاید در نسل‌های جدیدی که روی کار آمده‌اند کمتر افرادی را ببینیم که تا این اندازه نسبت به کار خود متعهد باشند. به‌طورکلی همکاری با آقای میرباقری برای من بسیار لذت‌بخش و دوست‌داشتنی بود.