کپسول فضایی بدون سرنشین «شنژو ۲۲» به ایستگاه فضایی «تیانگونگ» رسید تا سه فضانورد را به زمین بازگرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سه فضانورد چین سرانجام راهی مطمئن برای بازگشت از مدار به خانه پیدا کردند.

به نقل از اسپیس، فضاپیمای بدون سرنشین «شنژو ۲۲» (Shenzhou ۲۲) روز ۲۵ نوامبر ساعت ۲:۵۰ بامداد به وقت منطقه زمانی شرقی حدود ۳.۵ ساعت پس از پرتاب به مدار با موشک به ایستگاه فضایی «تیانگونگ» (Tiangong) رسید.

شنژو ۲۲ یک ماموریت بی‌سابقه برای چین است. این ماموریت، یک پرواز اضطراری را رقم زد که در یک جدول زمانی کوتاه برای کمک به سه فضانورد انجام شد. این سه فضانورد طی ۱۰ روز گذشته در تیانگونگ گیر افتاده بودند.

آنها روز ۳۱ اکتبر برای اقامت ۶ ماهه به ایستگاه رسیدند. ماموریت آنها موسوم به شنژو ۲۱، جایگزین پرواز سه فضانورد شنژو ۲۰ شد که قرار بود در روز پنجم نوامبر به خانه بازگردند، اما اوضاع زمانی پیچیده شد که پس از بازرسی‌ها و آشکار شدن ترک در پنجره فضاپیمای بازگشت خدمه، حرکت شنژو ۲۰ به تعویق افتاد. مقامات فضایی چین اعلام کردند این آسیب که احتمالاً ناشی از برخورد زباله‌های فضایی بوده، باعث شده است که وسیله نقلیه شنژو ۲۰ برای حمل فضانوردان در این سفر هولناک از جو زمین نامناسب باشد.

بنابراین، سه فضانورد شنژو ۲۰ با فضاپیمای تازه‌وارد شنژو ۲۱ به خانه بازگشتند و در ۱۴ نوامبر روی زمین فرود آمدند. این راه حل یک مشکل را حل کرد، اما مشکل دیگری به وجود آورد و خدمه شنژو ۲۱ را در صورت بروز شرایط اضطراری بدون راه امنی برای بازگشت به خانه رها کرد.

مقامات «آژانس فضایی سرنشین‌دار چین» (CMSA) گفتند: شنژو ۲۲ یک نمونه موفق برای حوزه هوافضای بین‌المللی را در واکنش کارآمد به شرایط اضطراری ارائه می‌دهد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: کپسول فضایی ، فضانوردان چینی
