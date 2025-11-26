معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک راهور تهران از اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا  ودر پی آن کاهش ۳۰ درصدی ترافیک تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز چهارشنبه پنجم آذر ماه، پلیس با خودرو‌هایی که نمره آخر پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. 

 وی افزود: برخورد با تخلفات مربوط به آلودگی هوا در پایتخت از ابتدای آذر ماه تا روز گذشته (سه شنبه چهارم آذر) برای وسایل نقلیه‌ای که دودزا بودند  حدود  ۱۹۰۰ فقره اعمال قانون داشتیم. 

سرهنگ کشیر ادامه داد: همکاران بنده در ۱۰۰ نقطه از معابر اصلی و میادین مهم در سطح شهر تهران مستقر هستند و با آن دسته از وسایل نقلیه‌ای که دود زا هستند برخورد میکنند. همچنین بیش از ۳۸۰ دستگاه از خودرو‌هایی که دارای گواهی معتبر معاینه فنی بودند ولی دارای نقص فنی و از نظر استاندارد ایمنی لازم را نداشتند، معاینه فنی آنها باطل شده است.

سرهنگ کشیر در خصوص وضعیت ترافیک پنجمین روز طرح زوج و فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا نرسیده به ستاری، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی عادی و روان می‌باشد. 

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹دی تا تونل توحید بار ترافیکی عادی و روان است.

سرهنگ کشیر در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودرو‌های تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

سرهنگ کشیر گفت: تردد وسایل نقلیه سنگین در شب به جز خودرو‌های حمل سوخت و مواد غذایی و دارویی  در تهران بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا ممنوع می‌باشد و لازم به اشاره است که اجرای طرح زوج وفرد از درب منزل از ساعت ۶:۳۰ لغایت ساعت ۲۰:۳۰ تا پایان هفته ادامه دارد.

برچسب ها: توقیف خودرو ، راهور
خبرهای مرتبط
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
ثبت ۳۶۰ هزار تردد غیرمجاز خودرو‌ها از روز شنبه در تهران
تورم، افزایش جرایم رانندگی را بی‌اثر کرد
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
حدود ۵۲۶ هزار خودرو فاقد معاینه فنی جریمه شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
بودجه دولت با جریمه نوشته شده؟!.
۰
۰
پاسخ دادن
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
استاندار تهران: در شرایط آلودگی هوا مردم از سفر‌های غیرضرور درون شهری پرهیز کنند
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
آتش‌سوزی در بزرگراه یادگار؛ خسارت به چند خودرو و منازل ویلایی
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
آخرین اخبار
احتمال تشکیل کارگروه آلودگی هوا برای هفته آینده
آتش‌سوزی در بزرگراه یادگار؛ خسارت به چند خودرو و منازل ویلایی
استاندار تهران: در شرایط آلودگی هوا مردم از سفر‌های غیرضرور درون شهری پرهیز کنند
۵۳ ساعت امداد هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل الیت + فیلم
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
چهار بلوغ پیش نیاز برای آمادگی ازدواج + فیلم
آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات
انهدام باند فروش سلاح توسط سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
یک جرقه، یک فاجعه/ هشدار درباره افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع
هشدار پلیس در آستانه جمعه سیاه؛ مراقب تله‌های دیجیتال باشید
«اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵» برگزار می‌شود
آغاز عملیات بازپیرایی چمن‌های میدان آزادی پس از ۱۵ سال
عزم مشترک ایران و آذربایجان بر ایجاد منطقه‌ای امن و عاری از مواد مخدر
تکذیب خبر «قتل وکیل» در مقابل دادگستری شهریار
تشکیل شبکه ملی اشتغال مددجویان بهزیستی/ افزایش تسهیلات اشتغال
توافق ایران و آذربایجان برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر
۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال پساب برای آبیاری فضای سبز تهران/ رد شایعات عدم استفاده شهرداری از پساب
انهدام دو کارگاه گسترده جعل ویزا و گذرنامه و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه
اعمال قانون بیش از ۵ میلیون فقره تخلفات ساکن از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
محسنی اژه‌ای: واژگان بی مایه «تندرو» و «کندرو» را توسعه ندهیم
اجرای طرح رفع سد معبر در معابر بازار موبایل/ بازگشایی پیاده‌روی علاءالدین پس از چند سال
بهبود استحکام و کیفیت خودرو‌ها نیمی از تلفات تصادفات را کاهش می‌دهد
پایان جولان باند موتورسواران وحشت در پایتخت
مهلت یک روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی
پایان فرار خونین قاتل جوان افغانستانی با عملیات کارآگاهان اداره دهم
راهکار‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه و کشف خودروی سرقت شده
۴۰ هزار خودرو متخلف توقیف ساعتی شدند/ اعمال قانون حدود ۱۹۰۰ فقره خودرو‌های دودزا
سرقت در خانواده ما ارثی است