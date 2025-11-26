منابع عراقی از چندین منطقه گزارش دادند که شب گذشته یک جنگنده ناشناس دیوار صوتی را بر فراز استان میسان شکسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع محلی در استان میسان عراق شامگاه سه‌شنبه (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵) از شنیده شدن صدای مهیبی در مناطق مختلف مرکز استان خبر دادند؛ صدایی که بر اثر عبور یک جنگنده از دیوار صوتی ایجاد شده است. با این حال تاکنون هیچ توضیح رسمی از سوی نهاد‌های امنیتی منتشر نشده است.

این منابع به خبرگزاری «بغداد الیوم» گفتند که «ساکنان مناطقی در شهر عماره و پیرامون آن لحظاتی صدای بلندی شنیدند که طبق اطلاعات اولیه، ناشی از عبور یک جنگنده از دیوار صوتی هنگام پرواز بر فراز آسمان استان بوده است.»

شایان ذکر است که دستگاه‌های امنیتی عراق هنوز بیانیه رسمی منتشر نکرده‌اند و همچنان تحقیقات درباره ماهیت هواپیما و هویت طرفی که آن را به‌کار گرفته، ادامه دارد.

منابع رسانه‌ای عراق نیز گزارش دادند که در پی شنیده‌شدن صدای مهیب شکسته‌شدن دیوار صوتی بر فراز آسمان استان میسان، شبکه های اجتماعی پر از اظهارات ضد و نقیض و متفاوت شده است.

در حالی که برخی منابع اعلام کردند که این حادثه ناشی از تلاش جنگنده‌های آمریکایی برای شکستن دیوار صوتی در آسمان منطقه «ابو شطیط» در نزدیکی مرز عراق و ایران بوده است، گزارش‌های دیگری نیز منتشر شده که احتمال حضور و دخالت جنگنده‌های اسرائیلی در این رویداد را مطرح می‌کنند.

بسیاری نیز تاکید کرده اند این جنگنده ناشناس بوده و به طور دقیق نمی توان گفت به متعلق به کدام طرف بوده است.

منبع: بغداد الیوم

برچسب ها: دیوار صوتی ، تحولات عراق ، استان میسان
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
ایران لااقل با پهبادهای سوخترسانهای آمریکایی را هدف قرار بدهند نتانیاهو تازه کیهان ازغرب سوریه بازدید داشته بن سلمان وجولانی هم از آمریکا دیدار کرده اند آنها حتما با سنتگاه هماهنگی ایجاد کرده اند باید مرزهای خود باترکیه واذربایجان تقویت بکنیم باید سپاه وارتش در مرزها مستقر بشوند
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
بشکن بشکنه بشکن ،آمریکا میگد نه نمیشکنم بشکن
۶
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
دفعه بعد لطفا هواپیمای دشمن رو هدف قرار بدهید
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
شــاید ما الان نسبت به جنگ 12 روز خیلی قوی تروالبته آماده تر باشیم ولی این مسئله باید برای دشمنان این مرزوبوم به یقین برسد تا باز طمع نکنند
۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
هواپیماهای اسرائیل و آمریکایی بودند دارند خودشان را برای حمله به ایران آماده می کنند باید پدافند های فراصوت وارد عمل کنند باید پایگاه های هوایی دشمن زیر رگبار موشکی قرار گیرد
۶
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
باشه الان میگم بیارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
بنظرم منابع امنیتی خودمان می بایست اعلام نظر کنند !!!
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
حالا نوبت عراق شد شک نکنید این رژیم منحوس اسرائیل رحم به هیچ یک از کشورهای مسلمان نخواهد کرد
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
حشد الشعبی باید کاملاً مراقب باشد و فرماندهانش مسائل امنیتی را کاملاً رعایت نمایند .
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
اسرائیل بوده
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمهور ملت
۱۰:۲۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
ایران و شهید سلیمانی عراق را از شر داعش نجات داد ولی آسمانش تحت کنترل رسمی و اجازه دولت عراق به آمریکا است ؟
۲
۱۴
پاسخ دادن
Finland
Bmsoq20
۱۰:۲۸ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
سلام
اسرائیل بوده . مانور جدی برای تست پدافند ایران و مقاومت بوده...
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
سوخو۳۵ایرانی
۹
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
نتیجه انتخابات اخیر عراق
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
پیامی برای مسولان بوده
۵
۱۵
پاسخ دادن
