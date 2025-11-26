منابع عراقی از چندین منطقه گزارش دادند که شب گذشته یک جنگنده ناشناس دیوار صوتی را بر فراز استان میسان شکسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع محلی در استان میسان عراق شامگاه سهشنبه (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵) از شنیده شدن صدای مهیبی در مناطق مختلف مرکز استان خبر دادند؛ صدایی که بر اثر عبور یک جنگنده از دیوار صوتی ایجاد شده است. با این حال تاکنون هیچ توضیح رسمی از سوی نهادهای امنیتی منتشر نشده است.
این منابع به خبرگزاری «بغداد الیوم» گفتند که «ساکنان مناطقی در شهر عماره و پیرامون آن لحظاتی صدای بلندی شنیدند که طبق اطلاعات اولیه، ناشی از عبور یک جنگنده از دیوار صوتی هنگام پرواز بر فراز آسمان استان بوده است.»
شایان ذکر است که دستگاههای امنیتی عراق هنوز بیانیه رسمی منتشر نکردهاند و همچنان تحقیقات درباره ماهیت هواپیما و هویت طرفی که آن را بهکار گرفته، ادامه دارد.
منابع رسانهای عراق نیز گزارش دادند که در پی شنیدهشدن صدای مهیب شکستهشدن دیوار صوتی بر فراز آسمان استان میسان، شبکه های اجتماعی پر از اظهارات ضد و نقیض و متفاوت شده است.
در حالی که برخی منابع اعلام کردند که این حادثه ناشی از تلاش جنگندههای آمریکایی برای شکستن دیوار صوتی در آسمان منطقه «ابو شطیط» در نزدیکی مرز عراق و ایران بوده است، گزارشهای دیگری نیز منتشر شده که احتمال حضور و دخالت جنگندههای اسرائیلی در این رویداد را مطرح میکنند.
بسیاری نیز تاکید کرده اند این جنگنده ناشناس بوده و به طور دقیق نمی توان گفت به متعلق به کدام طرف بوده است.
منبع: بغداد الیوم