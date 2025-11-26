باشگاه خبرنگاران جوان - دشتستان» نام مجموعه نمایشی است که این شبها از آنتن شبکه یک سیما در حال پخش است. این سریال زندگی شش جوان دانشجو را که هر کدام از شهری برای تحصیل به تهران آمدهاند به تصویر میکشد.
بیوک میرزایی، بازیگر باسابقه تلویزیون و سینما که با نقشآفرینی در «دشتستان» بار دیگر جلوی دوربین رفته است، در این سریال نقش پدری را ایفا میکند که شباهتهای زیادی با پسر بازیگوشش دارد. میرزایی در گفتوگویی از شباهتها و تفاوتهای این سریال با «روزگار جوانی» سخن گفت و از فعالیتهای تازهاش در رادیو و سینما خبر داد.
بیوک میرزایی درباره حضور در سریال «دشتستان» اظهار کرد: اصل داستان سریال «دشتستان» شباهت زیادی به سریال «روزگار جوانی» دارد که من نیز در آن سریال حضور داشتم. «دشتستان» زندگی چند دانشجو و مسائل و مشکلاتی را که در جامعه با آنها روبرو هستند به تصویر میکشد. با فضای این سریال هم آشنا بودم. البته «دشتستان» تفاوتهای زیادی با «روزگار جوانی» دارد و خوشحالم با استقبال مردم روبهرو شده است.
وی در ادامه به نقشی که در سریال «دشتستان» ایفا نموده است، اشاره کرد و گفت: در این سریال نقش پدری را ایفا میکنم که یک پسر بازیگوش دارد که در حقیقت ویژگیهای پدرش را به ارث برده است. البته قرار بود نقشی که من در این سریال بر عهده دارم بلندتر باشد، اما کوتاه شد و اگر اشتباه نکنم تنها در چند جلسه فیلمبرداری آن به پایان رسید.
میرزایی با اشاره نزدیکی نقش خود در سریال «دشتستان» به واقعیت جامعه بیان کرد: بعضی نقشها بسیار دستیافتنی هستند و ما بهازای بیرونی دارند و از پیچیدگیهای چندانی برخوردار نیستند. نقشی که من در سریال «دشتستان» بر عهده داشتم نیز همین ویژگی را دارا بود و برای ایفای آن چالش خاصی نداشتم و بهراحتی توانستم از انسانهای اطراف خودم الگوبرداری کنم، چون نمونه آن را در جامعه زیاد مشاهده میکنیم.
وی افزود: برخی کارها کلاسیک و تاریخی هستند و ممکن است برای پذیرش نقش در آنها نیاز به مطالعه و تحقیقات زیادی باشد، اما نقشهای اینچنینی در جامعه زیاد وجود دارند و دستیافتنی هستند. البته این بدان معنا نیست که باید به این نقشها سطحی نگاه کرد، بلکه تجربه چندینسالهام در عرصه بازیگری موجب شده که راحتتر بتوانم چنین نقشهایی را ارائه دهم.
بازیگر سریال «دشتستان» در ادامه به بازخوردهای مثبتی که برای این سریال از مردم دریافت کرده است اشاره کرد و گفت: مردم همواره برای حضورم در سریال اظهار لطف و مهربانی میکنند اما بعضاً میگویند که انتظار داشتند حضور بیشتری در این سریال داشته باشم.
میرزایی در پایان درباره فعالیتهای اخیرش در عرصه رادیو و سینما نیز عنوان کرد: در حال حاضر در رادیو فعال هستم و برنامه «صبح جمعه با شما» و «داستان شب» را روی آنتن دارم. یک فیلم سینمایی به نام «مهمانی از کارائیب» را هم آماده اکران دارم که بهزاد فراهانی برای اولینبار در سینما آن را کارگردانی کرده است. ژانر فیلم «مهمانی از کارائیب» عاشقانه است و من در نقش فیدل کاسترو در آن ظاهر شدهام. از دیگر بازیگران این فیلم میتوان به رضا بابک و شقایق فراهانی اشاره کرد.