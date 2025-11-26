باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در تاریخ دوم آذر ماه، اولین خرید‌ها برای بنزین سوپر در بورس انرژی انجام شد. چندین شرکت خرید را با قیمت پایه ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان آغاز کردند.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، عرضه این سوخت به مصرف‌کننده نهایی در حداقل زمان هفت روز و حداکثر یک ماه انجام خواهد شد. اما احتمالاً زمان عرضه زودتر از این تاریخ خواهد بود.

او بیان کرد: تمامی تلاش‌ها از سوی وزارت نفت، بخش خصوصی و شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده در قالب شورای سیاست‌گذاری به کار گرفته شده‌اند. هدف اصلی این است که قیمت سوخت در حد ممکن پایین نگه داشته شود و کمترین هزینه بر قیمت نهایی اثر بگذارد.

وی توضیح داد: شرکت‌ها در این فرآیند، سود خود را در اولویت‌های پایین‌تری قرار داده‌اند. پس از تعیین قیمت نهایی، هزینه‌های لازم مانند مالیات و حمل و نقل بر روی قیمت نهایی افزوده خواهد شد. در نهایت، مصرف‌کنندگان در جایگاه‌های عرضه سوخت، قیمت نهایی را مشاهده خواهند کرد.