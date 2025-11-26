سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها، عرضه سوخت بنزین سوپر به مصرف‌کننده نهایی در حداقل زمان هفت روز و حداکثر یک ماه انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در تاریخ دوم آذر ماه، اولین خرید‌ها برای بنزین سوپر در بورس انرژی انجام شد. چندین شرکت خرید را با قیمت پایه ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان آغاز کردند.  

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، عرضه این سوخت به مصرف‌کننده نهایی در حداقل زمان هفت روز و حداکثر یک ماه انجام خواهد شد. اما احتمالاً زمان عرضه زودتر از این تاریخ خواهد بود.

او بیان کرد: تمامی تلاش‌ها از سوی وزارت نفت، بخش خصوصی و شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده در قالب شورای سیاست‌گذاری به کار گرفته شده‌اند. هدف اصلی این است که قیمت سوخت در حد ممکن پایین نگه داشته شود و کمترین هزینه بر قیمت نهایی اثر بگذارد.  

وی توضیح داد: شرکت‌ها در این فرآیند، سود خود را در اولویت‌های پایین‌تری قرار داده‌اند. پس از تعیین قیمت نهایی، هزینه‌های لازم مانند مالیات و حمل و نقل بر روی قیمت نهایی افزوده خواهد شد. در نهایت، مصرف‌کنندگان در جایگاه‌های عرضه سوخت، قیمت نهایی را مشاهده خواهند کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بنزین ، مصرف بنزین
خبرهای مرتبط
نرخ سوخت جایگاه‌ها به ۵ هزار تومان رسید+ عکس
ذخیره سهمیه ۱۶۰ لیتری ۵ هزار تومانی در تمامی کارت سوخت خودرو‌های نو شماره/ زمان اجرای دقیق عرضه بنزین ۵ هزار تومانی اعلام می‌شود
جزئیات حذف سهیمه سوخت خودرو‌های نو شماره اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
جلوی رانت یک محموله گازوییل ۳۰۰ توانی فروش به صنعت به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان را بگیرید.راستی اختلاف ۱۴۷۰۰ تومان تو جیب کی می رود.که به صنعت داده نمی شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
دولت که گفته بود بنزین گرون نخواهد شد اگر با ملت هماهنگ نشود هیچ کاری نمی‌کنیم پس چی شد بنزین را لیتری پنج هزار تومان کردید نمی‌گویید بنزین گرون کنید تو حمل و نقل تأثیر گذار هست از اون ور اجناس و اقلام همیچی دوسه برابر می‌شود واقعا مسولان کشوری چی از جون این مردم می‌خواهند ؟ یک دفعی جان همه بگیرید ملت راحت شود نه آب هست نه هوا نه برق نه گاز نه اقتصاد هست چیزی هست تا دلت میخواد گرونی آخه این چه جوری کشور داری هست ؟ شما انجامش میدهید ملت فقط یک جون براشون مونده اونم شما دارید ازشون میگیرید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
بنزین سوپر نباید از دو برابر بنزین معمولی گرونتر باشه که همه بتونن استفاده کنن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
کدوم وارداتی ؟؟ خودمون داریم تولید میکنیم..وای زیر ۱۰۰ تومن ندین خداوکیلی
۰
۲
پاسخ دادن
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شرقی کشور از ۶ آذر ماه
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
آخرین اخبار
حراج بزرگ لوازم خانگی؛ فرصت طلایی خانه‌تکانی اقتصادی فرا رسید؟
تولید شیرخشک نوزاد کاهش یافت
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شرقی کشور از ۶ آذر ماه
سامانه بازارگاه عامل رانت و فساد در توزیع نهاده دامی/ مشکل توزیع نهاده در سامانه بازارگاه برطرف می‌شود
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
آغاز پروازهای لوفت‌هانزا از ۲۶ دی ماه
چهار اولویت ساتبا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
۹.۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو تامین شد
افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز برای شیرخشک
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
دامداران تامین خوراک پرانرژی در واحد‌های دامداری را در دستور کار قرار دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
وقتی قیمت، تله معامله است: روش‌های فریب در معاملات خودرو
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
تصویب اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
حداکثر نسبت مجاز خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد تعیین شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
کاهش ۱۰ درصدی ضایعات گامی برای کاهش ۱۰ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی + فیلم
واردات بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم