باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: همان‌طور که استحضار دارید، چند هفته‌ای است که بیمهٔ تکمیلی، به‌خصوص برای بازنشستگان، دچار مشکل شده است. بسیاری از مراکز درمانی قطع ارتباط کاری کرده‌اند و از چند روز پیش دیگر خودِ بیمهٔ تکمیلی ارائهٔ خدمات را متوقف کرده است.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس اظهار کرد: به همین دلیل، ساعت شش و نیم صبح دیروز، یعنی روز سه‌شنبه، جناب دکتر سالاری، مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی کل کشور، در جمع نمایندگان در کمیسیون تلفیق مجلس حضور پیدا کرد. آقای دکتر حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس نیز در جلسه، در کنار بقیهٔ نمایندگان، حضور داشتند. توضیحی که داده شد این بود که به دلیل اینکه سازمان تأمین اجتماعی خود را ملزم می‌داند منابع بازنشستگان را به‌خوبی حراست کند و از اینکه هزینه‌ای خارج از قاعده انجام شود پرهیز می‌کند.

این نماینده مجلس می‌گوید از آنجایی که شرکت بیمه‌گذار تکمیلی بازنشستگان مبلغی را پیشنهاد کرده که ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌داده، سازمان تأمین اجتماعی از عقد قرارداد خودداری کرده است. انتظارات بر این است که ظرف همین چند روز یا یک شرکت ثانوی انتخاب شود یا با همان شرکت قبلی در میزان افزایش قیمت برای سال آینده توافق به‌عمل آید.

رامین اضافه کرد: از آنجایی که هر سال ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تعرفه‌های درمانی توسط وزارت بهداشت اعلام می‌شود، افزایش ۸۰ درصدی خارج از انتظار و خارج از توان پرداخت به نظر می‌رسد لذا امیدوارم که هرچه زودتر حل شود و این نوید را به مردم می‌دهم که نمایندگانشان پیگیر حل مشکلات آنان هستند و دولت نیز تلاش می‌کند تا با به‌صرفه‌ترین مسیر، انتظارات و نیازهای آنها تأمین شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جلسه امروز صبح مجلس درخصوص کالابرگ با وزیر کار گفت: جلسهٔ امروز ساعت شش‌ونیم صبح، باز در محل کمیسیون تلفیق مجلس، با حضور آقای دکتر نیکزاد و آقای دکتر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دعوت کردیم و در مورد ریزه‌کاری‌های مراحل اجرایی و عملیاتی اجرای طرح کالابرگ که از دید ما اقدامی واجب، لازم و استراتژیک تلقی می‌شود، صحبت شد.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس بیان کرد: وزیر کار به دغدغهٔ نمایندگان در مورد نحوهٔ دهک‌بندی‌ها و ملاک‌های این دهک‌بندی‌ها توضیح داد و در مورد روش‌های تأمین منابع نیز صحبت شد و نتیجهٔ کار این است که برای اجرای طرح کالا برگ برای حداقل سه دهک اول جامعه مانعی وجود ندارد.

رامین تصریح کرد: قرار بر این است که به موازات تورم، قیمت ۱۱ قلم مواد غذایی که در سبد مورد پیشنهاد انستیتو تغذیهٔ ایران بوده، هر چقدر افزایش قیمت در اثر تورم وجود داشته باشد، وزارت رفاه آن را بر روی کالابرگ جبران کند به صورتی که مردم برای تأمین این ۱۱ قلم کالای غذایی مشکلی احساس نکنند و همچنان به اندازهٔ روز صفر، روزی که ما قرارهایمان را با وزارت رفاه گذاشته بودیم، مردم بتوانند مواد غذایی خود را تهیه کنند.

این نماینده مجلس می‌گوید قیمت‌ها گران می‌شود، اما میزان کالا برگ آنها نیز افزایش می‌یابد، به صورتی که دسترسی ثابت می‌ماند.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس درباره اینکه چه زمانی کالابرگ اجرا می‌شود، بیان کرد: به ما قول داده‌اند که برای سه دهک اول، از هفتهٔ آینده عملی شود و برای دهک‌های بعدی به‌محض اینکه منابع تأمین شود، باز می‌آیم جلوی دوربین راستگوی شما و به مردم گزارش خواهم داد.