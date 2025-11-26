کارشناس هواشناسی از کاهش دما و وقوع رگبار پراکنده باران در مازندران خبر داد و هشدار زرد هواشناسی برای مواج شدن دریا و ممنوعیت فعالیت‌های دریایی صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران از کاهش دما و وقوع رگبار پراکنده در استان خبر داد و هشدار زرد برای مواج شدن دریا و ممنوعیت فعالیت‌های دریایی صادر کرد.

او با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: دیروز کیاسر، کلاردشت و بیشه‌بنه بهشهر با ۲۵ درجه گرمترین و صبح امروز بلده با ۳ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بودند.

غلامپور افزود: امروز (چهارشنبه) علاوه بر کاهش دما، در مناطق ساحلی و جلگه‌ای آسمان نیمه‌ابری تا ابری و در ارتفاعات صاف است.

کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد و گفت: امشب و فردا با عبور موج از منطقه، رگبار پراکنده، باران و وزش باد خواهیم داشت.

غلامپور افزود: جمعه نیز در مناطق غربی استان بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود و سایر مناطق آسمانی صاف تا نیمه‌ابری خواهند داشت.

هشدار مهم هواشناسی دریایی

کارشناس هواشناسی در خصوص هشدار دریایی گفت: با توجه به عبور موج از تراز میانی جو، تا پایان وقت چهارشنبه شاهد وزش باد نسبتاً شدید با سرعت حداکثر ۱۲ متر بر ثانیه از سمت شمال و شمال شرقی در مناطق ساحلی و فراساحلی استان خواهیم بود. همچنین دریا مواج شده و ارتفاع موج در برخی نقاط به ۱.۲ متر می‌رسد.

غلامپور به فعالان دریایی هشدار داد: کلیه فعالیت‌های قایقرانی و گردشگری دریایی به طور کامل متوقف شود و صیادان تا پایان این شرایط از دریا دوری کنند.

او ادامه داد: این شرایط برای شناور‌های کوچک بسیار خطرناک است و احتمال بروز حوادث ناگوار وجود دارد.

