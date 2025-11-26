اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه تخصصی از ۷ تا ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ (۲۷ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶) در توکیو برگزار می‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند برای حضور و ارائه توانمندی‌های خود در این رویداد معتبر جهانی ثبت‌نام کنند.

رویداد Tokyo Nano Tech یکی از مهمترین رویداد‌های صنعت نانو در جهان است که هر ساله میزبان شرکت‌ها، پژوهشگاه‌ها و فعالان فناوری از ده‌ها کشور است. این نمایشگاه بستری برای ارائه آخرین دستاورد‌های مواد پیشرفته، نانوکامپوزیت‌ها، نانوساختارها، تجهیزات اندازه‌گیری و فناوری‌های نوین در مقیاس نانو فراهم می‌کند و فرصتی ارزشمند برای گسترش همکاری‌های فناورانه و تجاری میان شرکت‌های ایرانی و طرف‌های بین‌المللی خواهد بود.

منبع: ستاد نانو