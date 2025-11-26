اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن

سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه بازار جهانی فناوری نانو، برنامه اعزام هیأت تجاری و فناورانه ایرانی به نمایشگاه بین‌المللی «Tokyo Nano Tech ۲۰۲۶» را برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه تخصصی از ۷ تا ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ (۲۷ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶) در توکیو برگزار می‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند برای حضور و ارائه توانمندی‌های خود در این رویداد معتبر جهانی ثبت‌نام کنند.

رویداد Tokyo Nano Tech یکی از مهمترین رویداد‌های صنعت نانو در جهان است که هر ساله میزبان شرکت‌ها، پژوهشگاه‌ها و فعالان فناوری از ده‌ها کشور است. این نمایشگاه بستری برای ارائه آخرین دستاورد‌های مواد پیشرفته، نانوکامپوزیت‌ها، نانوساختارها، تجهیزات اندازه‌گیری و فناوری‌های نوین در مقیاس نانو فراهم می‌کند و فرصتی ارزشمند برای گسترش همکاری‌های فناورانه و تجاری میان شرکت‌های ایرانی و طرف‌های بین‌المللی خواهد بود.

منبع: ستاد نانو

برچسب ها: فناوری ، دانش بنیان
خبرهای مرتبط
تجهیز بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی با ابزار‌های شناختی ایران‌ساخت
راه اندازی ۶ پارک فناوری جدید در کشور/ افزایش پایه صندوق‌ها از سال گذشته
سردار جلالی: «فناوری» حرف اول را در جنگ‌های نوین می‌زند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۰۵ آذر ۱۴۰۴
منظورشان این است این فناوری ها را اعزام کردن ژاپن که کپی برداری کنند فکر نخبگان ما را بدزدند به اسم ژاپن وارد بازار شود
چرا در کشور در صنعت در بازار داخلی ایران این فناوری ها وجود ندارد
۰
۱
پاسخ دادن
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
آیا هوش مصنوعی واقعاً حس شوخ‌طبعی دارد؟
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
خطرناک‌ترین عارضه مصرف اسطوخودوس + فیلم
بسیج نقش ماندگاری در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی دارد
بلو اوریجین آماده ربودن تاج از اسپیس‌ایکس
هوش مصنوعی؛ ستون فقرات نبردهای نوین در دفاع مقدس ۱۲ روزه
یک هفته بدون شبکه‌های اجتماعی چگونه سلامت روانی‌تان را تغییر می‌دهد؟
آخرین اخبار
ایران به جمع سه کشور صاحب فناوری واکسن‌های خوراکی آبزیان پیوست
صنعت نانو‌بیوتک دریایی در ایران متولد شد؛ تولید ۲۱ محصول دانش‌بنیان از جلبک‌های خلیج فارس
ابلاغ شیوه نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی در مدارس
خطرناک‌ترین عارضه مصرف اسطوخودوس + فیلم
آیا هوش مصنوعی واقعاً حس شوخ‌طبعی دارد؟
صدایی که هیچ‌کس در مدار دوست ندارد بشنود؛ چرا فضانوردان از آن می‌ترسند؟
یک هفته بدون شبکه‌های اجتماعی چگونه سلامت روانی‌تان را تغییر می‌دهد؟
هوش مصنوعی؛ ستون فقرات نبردهای نوین در دفاع مقدس ۱۲ روزه
عدم نقش آفرینی مصرف شیر در مقابله با آلودگی هوا + فیلم
بلو اوریجین آماده ربودن تاج از اسپیس‌ایکس
بسیج نقش ماندگاری در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های آموزشی دارد
ثبت‌نام سومین کارسوق ملی فراگیر «فناوری هسته‌ای» آغاز شد
افزایش ۱۵ درصدی ماموریت‌های اورژانس در پی آلودگی هوا
اقتصاد دیجیتال موتور رشد اقتصاد ملی است
سلاح سبز علیه آلزایمر
ثبات در تأمین دارو‌های اساسی در شرایط حاد آنفلوآنزا / هشدار نسبت به مصرف نابجای آنتی بیوتیک‌ها
اعزام فناوران ایرانی به نمایشگاه نانو ژاپن
فضاپیمای نجات به ایستگاه فضایی چین رسید
رونمایی فناوری حمل و نقل ایمن هوایی باتری لیتیومی
پایان یک افسانه: هوش مصنوعی هرگز به خلاقیت انسان نمی‌رسد
استقبال ۱۱ هزار فارغ‌التحصیل از آزمون لیسانس به پزشکی
هیچ کلاسی حق استفاده از وسیله گرمایشی با شعله مستقیم را ندارد