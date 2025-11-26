با اعلام فیفا محرومیت کریستیانو رونالدو به پایان رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - کریستیانو رونالدو در آخرین بازی پرتغال از مرحله انتخابی جام جهانی در منطقه اروپا با کارت قرمز داور رو‌به‌رو شده بود و احتمال می‌رفت اولین دیدار از جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست بدهد.

فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد که رونالدو با ۱ جلسه محرومیت رو‌به‌رو شده است و این محرومیت در بازی با ارمنستان اعمال شده و او می‌تواند در اولین بازی از جام جهانی ۲۰۲۶ در ترکیب تیم پرتغال حضور داشته باشد.

این ششمسن جام جهانی رونالدو خواهد بود و او از این حیث رکورد قابل قبولی بر جای گذاشته است.