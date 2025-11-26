باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس، استاندار گیلان شب گذشته در گفتوگوی ویژه خبری شبکه باران از افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در استان خبر داد و گفت: در راستای پیشگیری از شیوع این بیماری در بین دانش آموزان، کلاسهای مقطع ابتدایی روز چهارشنبه ۵ آذر بهصورت غیرحضوری برگزار میشود و مادران شاغلی که فرزند زیر پایه ششم دارند هم به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
شستن دستها با آب و صابون و استفاده از ماسک در فضاهای پرجمعیت
دکتر سید مهدی سلیمانی ضیابری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان هم با توجه به روند افزایشی ابتلا به بیماریهای عفونی تنفسی و آنفلوانزا طی هفته اخیر به مردم استان توصیه کرد: از روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن پرهیز کنند، دستها را با آب و صابون بشویند و در فضاهای شلوغ و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند.
او با بیان اینکه طی هفتههای اخیر ابتلا به بیماریهای عفونی تنفسی و آنفلوانزا روند افزایشی داشته است، گفت: الگوی ابتلا در ایران مشابه گزارشهای اخیر کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ژاپن، چین و اندونزی و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان اعلام شده است و در موج فعلی، ویروس آنفلوانزای نوع A و زیر سویه H ۳ N ۲ سهم بیشتری در ابتلا دارند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: اگرچه با تغییر فصل در این ماهها، همه گروههای سنی درگیر این بیماریها هستند؛ اما طبق آمار موجود، کودکان و نوجوانان بیشترین سهم ابتلا را به خود اختصاص دادهاند.
دکتر سلیمانی به علائم این بیماریها اشاره و تصریح کرد: تب بالا شایعترین علامت مراجعه کودکان به مراکز درمانی عنوان شده و در موارد معدودی که تب به موقع کنترل نمیشود، احتمال بروز تشنج وجود دارد؛ اما باید بدانیم بیماران دارای علائم شدید نیز به خوبی به درمان پاسخ میدهند و خدمات درمانی مورد نیاز در دسترس است.
توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری آنفلوانزا
او همچنین با ارائه توصیههایی برای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای تنفسی و آنفلوانزا گفت: با رعایت اصول بهداشتی، میتوان از سرعت انتقال بیماری در جامعه کاست.
به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شستوشوی دستها با آب و صابون، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه، پرهیز از حضور در محیطهای شلوغ در فصل شیوع، تهویه مناسب محیطهای بسته، خواب کافی، تغذیه سالم و تقویت ایمنی، استفاده از ماسک در فضاهای پرجمعیت با تهویه نامناسب به ویژه توسط افرادی که به بیماریهای مزمن مانند دیابت، فشارخون بالا و… مبتلا هستند و خودداری از روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن میتواند مانع از ابتلا به این بیماریها شود.
دکتر سلیمانی همچنین افزود: در صورت ابتلا به آنفلوانزا، ماندن در خانه تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب، استراحت و مصرف مایعات کافی، مصرف داروی تببر مجاز مانند استامینوفن، پرهیز از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک، دوری از افراد آسیبپذیر، استفاده از ماسک در صورت اجبار، تهویه اتاق بیمار و اختصاص وسایل شخصی، مراجعه فوری به پزشک در صورت بروز علائم هشدار مانند تنگی نفس، تب ماندگار، ضعف شدید، کاهش هوشیاری یا کبودی لبها، مورد تأکید است.
منبع: گیلوبدا