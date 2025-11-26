کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تحلیل وضعیت فعلی بازار سرمایه پرداخت و گفت: مهمترین نکته در رشد بازار سرمایه و شکستن رکوردهای تاریخی، عبور این بازار و سهامداران پرشمار آن از چالشهای ناشی از جنگ و نوسانات شدید بود. این موضوع نویدبخش حرکت به سمت شرایط ثابت و کمترین نوسان برای بازار سرمایه و فعالان آن است.
او افزود: روز گذشته بازار موفق شد سقف خود را بشکند و با تقاضای مناسب، کار خود را به پایان برساند. خوشبین هستیم که بازار با وجود نوسانات، در آینده میانمدت بتواند بالای این محدوده حرکت کند و به سقف اهداف بالاتر در کانال سه میلیون حرکت کند.
میرزایی ادامه داد: با توجه به پیشبینی فعالان بازار، وضعیت صنایع زمستان متعادل و مناسبی را در پیش رو داریم. اگرچه ممکن است برای صنایع انرژیبر در این دوره سرما مشکلاتی به وجود آید، اما این موضوع تا حد زیادی قابل پیشبینی بوده و قیمتها خود را ارزشگذاری کردهاند. بنابراین، نگرانی از اصلاح و ریزش شدید در بازار وجود ندارد.
او همچنین به مقایسه بازار سرمایه با سایر بازارها اشاره کرد و گفت: با توجه به مزایا و معایب بازار، به نظر میرسد که بازار سرمایه همچنان جای رشد و سبقت نسبت به سایر رقبا مانند طلا، دلار و سپردههای بانکی را داراست.
میرزایی با اشاره به آینده بازار گفت: احتمالاً در زمستان سال جاری، با واریز بخش عمدهای از سود سال گذشته به حساب شرکتها، بازار شاهد شادابی خواهد بود. من خوشبین هستم که شاخص کل بتواند به چهار میلیون واحد در طول ماههای آینده و تا پایان سال برسد.
*گفتنی این مطلب یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش سهام محسوب نمیشود.*