باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ گلبینی گفت: در مناطق تیموردره و چشمه لال عملیات مهار به پایان رسیده و آتش‌سوزی به‌طور کامل خاموش شده است، همچنین در مناطق بادبان‌لی و آق‌قمیش نیز عملیات مهار اولیه با موفقیت انجام شده و نیرو‌های یگان حفاظت در حال پاکسازی و ایمن‌سازی محیط‌های اطراف هستند.

سرهنگ گلبینی افزود: در مناطق آب‌پران، پاکندس و کرند کفتر نیز آتش‌سوزی‌ها به‌طور کامل مهار شده و وضعیت در این نواحی به حالت عادی بازگشته است.

در بخش‌های بالای شهر صادق‌آباد و بالای پمپ بنزین لوه نیز حریق در مرحله مهار اولیه قرار دارد و نیرو‌های مستقر برای اطمینان از خاموشی کامل، عملیات پاکسازی را ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به حضور پررنگ و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی استان تأکید کرد: با وجود اینکه به علت شرایط جوی نامساعد، امکان استفاده از هواپیما‌های اطفای حریق وجود ندارد، عملیات زمینی با توان بالا و سرعت مطلوب در حال انجام است و وضعیت در کنترل کامل نیرو‌های حاضر در منطقه قرار دارد.