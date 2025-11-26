تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در بازیهای کشورهای اسلامی ۸ طلا، یک نقره و ۳ مدال برنز کسب کردند.
اتحادیه جهانی کشتی با درج تصاویری از طلاییهای ایران در این مسابقات، گزارشی از عملکرد کشتیگیران کشورمان در این مسابقات که در مقابل عنوان داران جهان به پیروزی رسیدند، داد.
سایت اتحادیه جهانی کشتی در گزارش خود عملکرد کشتیگیران مدالآور کشورمان از جمله سعید اسماعیلی، محمدهادی ساروی، غلامرضا فرخی، فردین هدایتی، امیرحسین زارع، رحمان عموزاد، یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا را ستود.
اتحادیه جهانی در این گزارش نوشت: سعید اسماعیلی پیش از کسب مدال طلای بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان و مسابقات رنکینگدار نیز عنوان قهرمانی را کسب کرده بود. غلامرضا فرخی نیز در سری رنکینگ زاگرب، طلای مسابقات قهرمانی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال جهان، مانند اسماعیلی، طلای مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی را کسب کرد.
همچنین محمدهادی ساروی قهرمان المپیک و جهان نیز به این فهرست پیوست و در ریاض مدال طلای وزن ۹۷ کیلوگرم را کسب کرد. ساروی امسال، درست مانند اسماعیلی و فرخی، با کسب مدال طلای سری رنکینگ و مدال طلا در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان، غیرقابل توقف بوده است. او در ریاض نشان داد که چرا امسال اینقدر خوب بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است: امیرحسین زارع، قهرمان جهان، با عملکردی الهامبخش، ایران را رهبری کرد و در روز پایانی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، روز جمعه، سه مدال از چهار مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد. زارع که در ماه سپتامبر در زاگرب مدال طلای وزن ۱۲۵ کیلوگرم را کسب کرده بود، در ریاض با برتری ۲۸ بر صفر در سه مسابقه، بر حریفان خود غلبه کرد و به مدال طلا رسید.
منبع: ایرنا