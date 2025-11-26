باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر جهانبخش یوسفی با بیان اینکه بیماریهای تتفسی شامل سرماخوردگی، آنفلوآنزا و کرونا میشود، اظهار کرد: موارد ابتلا به آنفلوآنزا در استان طی هفته اخیر نسبت به هفتههای قبل در حال افزایش است.
وی با اشاره به اینکه موارد ابتلا کرونا هم با میزان کمتر در استان ثبت شده است، افزود: آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است و مصرف آنتی بیوتیک راه درمان این بیماری نیست.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: فردی که به آنفلوآنزا مبتلا میشود باید در خانه بماند و استراحت کند.
یوسفی یادآور شد: افراد با علائم خفیف، از جمله سرفه و تب، در خانه بمانند و با مصرف مایعات و استراحت، روند درمان بیماری را طی کنند.
وی اظهار کرد: افراد با علائم شدید و گروههای پرخطر از جمله کودکان زیر پنج سال، سالخوردگان، زنان باردار و کسانی که بیماریهای زمینهای دارند باید مراقب باشند و به مراکز درمانی مراجعه کنند.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان از بیماران مبتلا به علائم تنفسی خواست از حضور در تجمعات خودداری کنند و ادامه داد: استفاده از ماسک و اجتناب از حضور در تجمعات غیرضروری، برای پیشگیری از گسترش این بیماری ضروری است.