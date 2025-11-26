بارش‌های شدید موسمی در جزیره سوماترای اندونزی موجب سیل و رانش زمین گسترده شد که تاکنون جان دست‌کم ۱۰ نفر را گرفته و ۶ نفر را مفقود کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دست‌کم ۱۰ نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از بارش شدید باران در جزیره سوماترای اندونزی جان خود را از دست دادند و ۶ نفر دیگر همچنان مفقود هستند. این موضوع را پلیس اندونزی امروز چهارشنبه اعلام کرد.

پلیس ملی اندونزی در بیانیه‌ای گفت که تیم‌های امداد و نجات در تلاش‌اند به مناطق آسیب‌دیده در شش ناحیه از استان سوماترای شمالی دسترسی پیدا کنند. بارش‌های موسمی طی هفته گذشته باعث طغیان رودخانه‌ها شد و روستا‌های کوهستانی را با گل، سنگ و درختان به پایین کشاند و ویرانی گسترده‌ای بر جا گذاشت.

بنا بر این بیانیه، نیرو‌های امدادی در شهر سیبولگا ـ که بیشترین آسیب را دیده ـ توانستند جسد پنج قربانی و سه زخمی را پیدا کنند و همچنان در جست‌وجوی چهار روستایی مفقود هستند. در منطقه‌ای مجاور نیز رانش زمین چند خانه را تخریب کرد و یک خانواده چهار نفره را کشت، در حالی که حدود دو هزار خانه و ساختمان در منطقه تِبانولی میانه زیر آب رفتند.

سیل و رانش زمین همچنین باعث سقوط درختانی شد که در منطقه تِبانولی جنوبی یک روستایی را کشت و یک نفر دیگر را زخمی کرد. این حوادث یک پل را در منطقه ماندیلینگ ناتال تخریب کرد و ۴۷۰ خانه را زیر آب برد. بر اساس این بیانیه، مسیر اصلی در جزیره نیاس نیز به دلیل گل‌ولای و آوار بسته شده است.

ویدیو‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد آب از روی سقف خانه‌ها جاری می‌شود و ساکنان وحشت‌زده برای یافتن جای امن فرار می‌کنند. در برخی مناطق، آب به سرعت بالا آمده و خیابان‌ها را به سیلاب‌های خروشان حامل تنه درخت و آوار تبدیل کرده است.

